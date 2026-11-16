El duro mensaje de Benjamín Vicuña a la China Suárez por sus hijos en medio de su tremenda pelea con Wanda Nara

El detalle de la foto de Amancio que reavivó la polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

La controversia comenzó semanas atrás, cuando trascendió que la China Suárez había encargado unos sellos escolares personalizados para sus hijos.

Según se difundió en aquel momento, la actriz habría solicitado que los sellos llevaran la inscripción “V. Suárez”, una combinación que generó interpretaciones sobre el lugar que ocupaba el apellido paterno.

La situación provocó especulaciones acerca de una posible intención de la actriz de restarle protagonismo al apellido Vicuña, aunque no se trataba de un pedido formal para modificar legalmente la identidad de los menores.

En aquel entonces, Paula Varela había contado detalles de la polémica y de cómo habría repercutido en el actor chileno.

“Los sellos los pide con V. Suárez. ¿Por qué así y no Vicuña? Hay una idea, por gente en común con la que hablé, que esto molestaría a Benjamín”, explicó la periodista.

Y agregó: “No es que se los quiere sacar o sacarlo legalmente, pero en el colegio el sello va como V. Suárez. El apellido de Eugenia y el de Vicuña disminuido a una V”.

La filtración de aquel pedido privado también habría generado malestar en la China, quien, según trascendió, habría decidido iniciar acciones contra la emprendedora que difundió la información.

¿Una indirecta de Benjamín Vicuña a la China Suárez?

Ahora, tres semanas después de aquella controversia, Benjamín Vicuña volvió a mostrar a Amancio en sus redes sociales y el apellido estampado en su camiseta de fútbol adquirió un significado especial para quienes siguen de cerca el conflicto familiar.

El hecho de que el niño apareciera de espaldas, con “Vicuña” escrito de manera visible, fue interpretado por algunos como una posible respuesta silenciosa a la polémica de los sellos escolares.

Sin embargo, el actor no confirmó que la publicación estuviera dirigida a la China Suárez, por lo que se trata de una interpretación surgida a partir del contexto en el que apareció la fotografía.

La imagen también coincidió con un momento especialmente delicado para la actriz, en medio de su enfrentamiento mediático con Wanda Nara y las repercusiones del episodio ocurrido en Nordelta.

Así, sin hacer declaraciones ni mencionar directamente a su expareja, Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena con una simple fotografía familiar que reavivó las versiones de tensión con la China Suárez.