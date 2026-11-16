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El papa León XIV se despidió de Perú: más de un millón de fieles en su última misa en Latinoamérica

Luego de un viaje pastoral que lo trajo a la Argentina y el Uruguay, León XIV emprende el regreso a la Santa Sede desde Perú. Estuvo 7 días en su país adoptivo y culmina esta gira con una misa multitudinaria en Lima.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
León se emociona al llegar en el Papamóvil a dar su última misa en Perú. (foto: Reuters) 

León se emociona al llegar en el Papamóvil a dar su última misa en Perú. (foto: Reuters) 

El papa León XIV celebró este lunes su última misa en el Perú, en una despedida que promete convertirse en una de las concentraciones religiosas más multitudinarias de los últimos años en América Latina. La ceremonia en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, Lima, convocó, según las autoridades más de 1 millón de personas, pasando el residencial y acomodado barrio de Miraflores, en la capital del país. En el comienzo, el coro interpretó parte de la "misa criolla", compuesta por Ariel Ramírez.

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Ahora sí, el Papa vuelve a casa: León XIV regresa a Chiclayo. (Foto: Captura de TV)
El Papa pronunci&oacute; su &uacute;ltima homil&iacute;a al celebrar la misa final en "su" tierra, en Per&uacute;. (Foto: Captura de TV)

El Papa pronunció su última homilía al celebrar la misa final en "su" tierra, en Perú. (Foto: Captura de TV)

Desde la noche del domingo, miles de peregrinos comenzaron a llegar al predio para asegurarse un lugar. Había fieles provenientes de distintas regiones del país, familias enteras y personas que recorrieron cientos de kilómetros para participar del último encuentro con el Pontífice. Algunos incluso pasaron la noche a cielo abierto, a la espera de la celebración.

La organizaci&oacute;n oficial dice que hay m&aacute;s de un mill&oacute;n de fieles en la &uacute;ltima misa de Le&oacute;n XIV en Per&uacute;, su pa&iacute;s adoptivo. (Foto: Captura de TV)

La organización oficial dice que hay más de un millón de fieles en la última misa de León XIV en Perú, su país adoptivo. (Foto: Captura de TV)

El operativo contempló una superficie de aproximadamente 70 hectáreas, con 37 sectores habilitados para distribuir al público. Además, se desplegaron miles de efectivos policiales y voluntarios para garantizar la seguridad y organizar el ingreso y la desconcentración. La expectativa es superar la convocatoria de la misa que celebró el papa Francisco en ese mismo lugar en enero de 2018, cuando reunió a cerca de un millón de personas.

Uno de los momentos más significativos fue la presencia de la imagen del Señor de los Milagros, una de las devociones más importantes del catolicismo peruano, que acompañó la despedida.

La misa se realiza en el mismo lugar elegido por el papa Francisco en 2018 (Foto: A24.com)

La misa se realiza en el mismo lugar elegido por el papa Francisco en 2018 (Foto: A24.com)

Para León XIV fue un momento cargado de emociones. Perú fue su tierra de misión durante dos décadas, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Es esta su última celebración junto a los fieles. Después de la misa, participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao y partirá hacia Roma a las 13:45.

León XIV: "Gracias por su hospitalidad"

Fue lo primero que dijo el Papa al iniciar su homilía, que estuvo basada en una lectura del evangelio de San Mateo. El pasaje bíbilico en el que Jesús envió a los apóstoles a difundir el mensaje de Dios y el Evangelio a todos los confines.

"Ustedes han dado testimonio de que el señor vive permanente en su Iglesia y lo reune". Eligió para comparar lo hecho por los apostoles a la tarea del santo local, Santo Toribio de Mogrovejo. "Caminó cientos y cientos de kilómetros llevando el mensaje del evangelio y fue un artífice del mensaje del amor", dijo.

Destacó que en su mensaje pregonaba que el mensaje de Dios se transmitiera en la lengua originaria, el qechua, para que los propios pobladores de esas tierras fueran ordenados como sacerdotes y pastores para promover la "buena noticia" a sus hermanos, pares y amigos. Recordó que en su camino, no exento de padecimientos y malos tratos, cuando llegó a Lima expresó: "La dulzura es la única manera de enseñar la verdadera religión".

León XIV: "Mi viaje termina pero la misión sigue"

El Papa dejó bien en claro su emoción y sentimiento por el Perú. "Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo", dijo con tono firme y les anunció: "Sepan que yo estoy con ustedes y estaré hasta el final de mis días", lo que despertó una ovación en toda la multitud congregada para escucharlo.

"Querídos hermanos y hermanas: mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", dijo el Santo Padre y agregó: "Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero, den testimonio de lo que han visto y oído. Que nadie se quede sin conocer esta buena noticia".

La homilia finalizó con aplausos y espontáneamente, volvió a escucharse, como todos estos días: "El Papa es peruano".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Papa Francisco: El papa León XIV celebra su última misa multitudinaria en Lima, Perú.
  • Convocatoria: Se estima la asistencia de más de 1 millón de personas en la Base Aérea Las Palmas.
  • Despedida oficial: Tras la misa, el pontífice partirá hacia Roma a las 13:45 desde la Base Aérea del Callao.
Resumen generado por Thinkindot AI
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