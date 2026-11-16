El papa León XIV se despidió de Perú: más de un millón de fieles en su última misa en Latinoamérica

La misa se realiza en el mismo lugar elegido por el papa Francisco en 2018 (Foto: A24.com)

Para León XIV fue un momento cargado de emociones. Perú fue su tierra de misión durante dos décadas, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Es esta su última celebración junto a los fieles. Después de la misa, participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao y partirá hacia Roma a las 13:45.

León XIV: "Gracias por su hospitalidad"

Fue lo primero que dijo el Papa al iniciar su homilía, que estuvo basada en una lectura del evangelio de San Mateo. El pasaje bíbilico en el que Jesús envió a los apóstoles a difundir el mensaje de Dios y el Evangelio a todos los confines.

"Ustedes han dado testimonio de que el señor vive permanente en su Iglesia y lo reune". Eligió para comparar lo hecho por los apostoles a la tarea del santo local, Santo Toribio de Mogrovejo. "Caminó cientos y cientos de kilómetros llevando el mensaje del evangelio y fue un artífice del mensaje del amor", dijo.

Destacó que en su mensaje pregonaba que el mensaje de Dios se transmitiera en la lengua originaria, el qechua, para que los propios pobladores de esas tierras fueran ordenados como sacerdotes y pastores para promover la "buena noticia" a sus hermanos, pares y amigos. Recordó que en su camino, no exento de padecimientos y malos tratos, cuando llegó a Lima expresó: "La dulzura es la única manera de enseñar la verdadera religión".

León XIV: "Mi viaje termina pero la misión sigue"

El Papa dejó bien en claro su emoción y sentimiento por el Perú. "Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo", dijo con tono firme y les anunció: "Sepan que yo estoy con ustedes y estaré hasta el final de mis días", lo que despertó una ovación en toda la multitud congregada para escucharlo.

"Querídos hermanos y hermanas: mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", dijo el Santo Padre y agregó: "Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero, den testimonio de lo que han visto y oído. Que nadie se quede sin conocer esta buena noticia".

La homilia finalizó con aplausos y espontáneamente, volvió a escucharse, como todos estos días: "El Papa es peruano".