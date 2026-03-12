A24.com

Mavinga, desconsolada en Gran Hermano tras sufrir racismo: la actitud maternal de Andrea del Boca

Andrea del Boca tuvo un gesto de solidaridad con Mavinga tras el episodio de discriminación que sufrió por parte de Carmiña, quien finalmente fue expulsada de Gran Hermano. El video del dolor de la participante nacida en el Congo.

12 mar 2026, 18:15
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa horas de fuerte conmoción tras la expulsión de Carmiña, quien se fue del programa luego de lanzar comentarios racistas y denigrantes contra Mavinga.

Luego de que se conociera la decisión de la producción, la participante atravesó un momento de gran angustia dentro de la casa. Un video que comenzó a circular en redes sociales hace pocas horas la mostró en el jardín, conmovida y llorando en un intento de procesar lo sucedido en este polémico episodio.

Junto a ella se encontraba Andrea del Boca, quien ya había manifestado su indignación por los dichos de la periodista paraguaya. Fue así que en un gesto maternal, la actriz se acercó a su compañera y la contuvo durante unos minutos. “¿Querés que te cante una canción, una nana?”, se la escuchó decir en el cierre del clip, intentando tranquilizarla.

Una actitud de gran empatía por parte de la cantante, quien no dudó en acercarse para contener a su compañera después de la angustia generada por lo ocurrido durante la gala del miércoles 11 de marzo.

Cómo reaccionó Mavinga a los dichos de Carmiña

Durante la emisión de este miércoles 11 de marzo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió un momento de enorme tensión al aire. Tras los repudiables comentarios racistas que realizó la participante Carmiña Masi, la voz del Big Brother tomó la decisión de expulsarla de la casa de manera inmediata.

Cuando se enteró de lo que su compañera había dicho sobre ella, Jenny Mavinga quedó completamente en shock durante la conexión en vivo con Santiago del Moro. Mientras el conductor seguía el tenso momento desde el estudio, la participante escuchó con atención la explicación del Big Brother y se mostró visiblemente afectada por la situación.

Después de oír todo lo sucedido, Mavinga permaneció en silencio durante unos segundos, intentando procesar lo ocurrido frente a las cámaras y a sus compañeros.

Minutos más tarde, cuando la periodista paraguaya se dirigía hacia la puerta giratoria para abandonar la casa, decidió llamarla para despedirse. Fue entonces cuando la jugadora nacida en la República Democrática del Congo rompió el silencio y expresó su dolor por lo ocurrido.

“No hice nada. Nunca le hice nada a ella. Nunca le hablé mal, ni le dije nada. Carmiña, nunca te hice nada, ¿Por qué? Fui la primera que te dio bola", expresó muy compungida Mavinga, en el momento en el que su excompañera se estaba yendo del juego.

Carmiña intentó dar una breve explicación sobre sus palabras, pidió disculpas delante de todos los participantes y, antes de retirarse definitivamente del reality, se acercó a Mavinga para abrazarla en un intento de calmar la tensión generada por sus dichos.

