Mavinga, desconsolada en Gran Hermano tras sufrir racismo: la actitud maternal de Andrea del Boca

Cómo reaccionó Mavinga a los dichos de Carmiña

Durante la emisión de este miércoles 11 de marzo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió un momento de enorme tensión al aire. Tras los repudiables comentarios racistas que realizó la participante Carmiña Masi, la voz del Big Brother tomó la decisión de expulsarla de la casa de manera inmediata.

Cuando se enteró de lo que su compañera había dicho sobre ella, Jenny Mavinga quedó completamente en shock durante la conexión en vivo con Santiago del Moro. Mientras el conductor seguía el tenso momento desde el estudio, la participante escuchó con atención la explicación del Big Brother y se mostró visiblemente afectada por la situación.

Después de oír todo lo sucedido, Mavinga permaneció en silencio durante unos segundos, intentando procesar lo ocurrido frente a las cámaras y a sus compañeros.

Minutos más tarde, cuando la periodista paraguaya se dirigía hacia la puerta giratoria para abandonar la casa, decidió llamarla para despedirse. Fue entonces cuando la jugadora nacida en la República Democrática del Congo rompió el silencio y expresó su dolor por lo ocurrido.

“No hice nada. Nunca le hice nada a ella. Nunca le hablé mal, ni le dije nada. Carmiña, nunca te hice nada, ¿Por qué? Fui la primera que te dio bola", expresó muy compungida Mavinga, en el momento en el que su excompañera se estaba yendo del juego.

Carmiña intentó dar una breve explicación sobre sus palabras, pidió disculpas delante de todos los participantes y, antes de retirarse definitivamente del reality, se acercó a Mavinga para abrazarla en un intento de calmar la tensión generada por sus dichos.