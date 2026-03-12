ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones en abril de 2026 tras el último dato de inflación. 

Jubilados_marzo El organismo previsional actualizará los haberes en base a la cifra difundida por el INDEC sobre el dato del IPC de febrero.

Así quedarían los montos estimados que pagará ANSES desde abril de 2026:

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

PUAM: $304.243,19

PUAM con bono: $378.314,27

Pensiones no contributivas: $266.170,81

Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44

AUH con Discapacidad: $444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

En el caso de las jubilaciones mínimas y otras prestaciones, el monto final dependerá de si el Gobierno mantiene el bono extraordinario que se paga desde hace varios meses de 70 mil pesos.

Cuándo se cobra ANSES en abril

El calendario de pagos de ANSES para abril de 2026 todavía no fue confirmado oficialmente, aunque se publicará en los próximos días.

Habitualmente, el organismo organiza los pagos según la terminación del DNI de los beneficiarios. En general:

Jubilaciones y pensiones mínimas comienzan a pagarse en la segunda semana del mes.

Haberes superiores al mínimo se acreditan durante la tercera semana.

Las asignaciones familiares y universales también se distribuyen en fechas escalonadas.

Mientras tanto, ANSES continúa abonando los haberes correspondientes a marzo, que ya incorporaron el aumento determinado por el índice de inflación anterior.

La inflación de febrero fue del 2,9%

El INDEC informó que la inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%, el mismo nivel registrado en enero.

Con este resultado:

Inflación acumulada en 2026: 5,9%

Inflación interanual: 33,1%

El dato era especialmente esperado por el Gobierno y el sector privado, ya que sirve de referencia para negociaciones salariales, contratos y ajustes de prestaciones sociales.

Qué rubros impulsaron la inflación

Entre las divisiones que más subieron en febrero se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 6,8%, impulsado principalmente por aumentos de tarifas y cambios en los esquemas de subsidios en algunas provincias.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,3%, impulsado principalmente por subas en carnes y derivados.

Embed #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

En cambio, las divisiones con menor variación fueron:

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,6%

Prendas de vestir y calzado: 0%

En cuanto a las categorías del índice:

Precios regulados: +4,3%

IPC núcleo: +3,1%

Productos estacionales: -1,3%

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la mayoría de las zonas del país, mientras que en la Patagonia el principal impulso inflacionario provino de los costos de vivienda y servicios públicos.

La expectativa del Gobierno sobre la inflación

El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno espera una desaceleración más marcada de la inflación tras el primer trimestre del año. Según sostuvo el mandatario, la meta oficial es alcanzar niveles cercanos a cero hacia julio o agosto, en el marco del programa económico que busca consolidar la baja del índice de precios.

El dato de febrero se ubicó dentro de las previsiones de las consultoras privadas, que estimaban una inflación mensual entre 2,8% y 3%, en línea con el número finalmente publicado por el INDEC.