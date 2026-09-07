Lanzaron 90 islas pequeñas desde un helicóptero para recuperar un humedal: 3 años después, la naturaleza generó una gran sorpresa

La particularidad del proyecto no estuvo solamente en la cantidad de vegetación incorporada, sino también en el método utilizado. Debido a las dificultades para desplazarse por determinadas áreas del humedal, el equipo decidió evitar una intervención convencional con maquinaria y trasladar las estructuras por vía aérea.

El proyecto recibió el nombre de Oxbow Wetland Pallet Project y fue impulsado por el Departamento de Recursos Naturales de las Tribus Tulalip como parte de sus trabajos destinados a recuperar ambientes húmedos degradados.

¿Por qué lanzaron 90 islas vegetales desde un helicóptero?

La decisión de utilizar un helicóptero respondió a una dificultad práctica. El terreno donde se desarrollaba el proyecto no era sencillo de atravesar, por lo que introducir vehículos o maquinaria pesada podía generar nuevas alteraciones en un ecosistema que justamente se intentaba recuperar.

La alternativa fue preparar las estructuras fuera del humedal y después trasladarlas hasta los puntos seleccionados mediante un helicóptero.

La operación permitió distribuir los pequeños núcleos vegetales en diferentes lugares sin necesidad de construir caminos de acceso o realizar movimientos importantes de suelo.

La estrategia tenía además otra ventaja: cada plataforma podía ser colocada prácticamente de manera independiente.

Así, en lugar de concentrar todas las plantas en una misma zona, los investigadores pudieron crear distintos puntos de vegetación nativa dentro del área que buscaban restaurar.

El concepto detrás de la iniciativa era sencillo, aunque sus implicancias ecológicas eran mucho más amplias. Si una pequeña comunidad vegetal conseguía establecerse, podría eventualmente generar las condiciones necesarias para que otras especies comenzaran a utilizar ese espacio.

Las 450 plantas nativas que llegaron al humedal

Cada una de las 90 estructuras fue preparada para funcionar como un pequeño ecosistema en desarrollo.

El diseño contemplaba un árbol y cuatro arbustos por plataforma, una combinación que permitía reunir aproximadamente cinco ejemplares de vegetación en cada unidad.

Al multiplicar esa cantidad por las 90 plataformas, el proyecto consiguió introducir alrededor de 450 plantas nativas en distintos sectores del humedal.

La elección no respondía solamente a una cuestión paisajística. El objetivo era reconstruir progresivamente una comunidad vegetal capaz de competir con la especie invasora y, al mismo tiempo, proporcionar refugio y recursos a otras formas de vida.

La lógica del proyecto iba mucho más allá de plantar árboles.

Los investigadores buscaban comprobar si esos pequeños núcleos podían convertirse en puntos de partida para una recuperación ecológica más amplia.

Una plataforma aislada podía parecer insignificante frente a la extensión de un humedal. Sin embargo, la presencia simultánea de 90 unidades distribuidas estratégicamente podía generar una red de pequeños refugios vegetales.

Con el paso del tiempo, esos espacios podían favorecer la aparición de insectos, anfibios y aves, además de contribuir a modificar las condiciones del entorno inmediato.

El enemigo invisible: una planta invasora

Uno de los principales problemas que enfrentaba el humedal era la presencia de reed canarygrass, una especie de pasto invasora capaz de formar extensas masas de vegetación.

Cuando una planta de este tipo domina grandes superficies, puede desplazar a especies autóctonas y modificar las características del ambiente.

El problema para los investigadores no era simplemente que hubiera una planta diferente creciendo en el lugar. La expansión de una especie invasora puede alterar las relaciones entre los organismos que dependen de ese ecosistema.

Cuando desaparecen determinadas plantas, también pueden disminuir los recursos disponibles para insectos, aves y otros animales.

Por eso, la restauración no podía limitarse a eliminar vegetación invasora. También era necesario crear condiciones para que las especies nativas volvieran a establecerse.

Ahí entraron en escena las 90 plataformas.

Las pequeñas islas fueron diseñadas para colocar vegetación autóctona directamente sobre sectores afectados y generar núcleos desde los cuales pudiera comenzar una recuperación gradual.

¿Qué pasó con las plantas nativas después de tres años?

El verdadero desafío comenzó después de que los helicópteros terminaron su trabajo.

Colocar las 90 estructuras era apenas el primer paso. La pregunta fundamental era si las plantas conseguirían sobrevivir y si los pequeños microhábitats realmente tendrían algún efecto sobre el ecosistema.

El seguimiento realizado posteriormente aportó señales alentadoras.

Para 2026, aproximadamente tres años después de la instalación, los investigadores encontraron indicios de recuperación de la vegetación nativa y observaron una mayor presencia de distintos organismos asociados con estos ambientes.

Entre los animales registrados se encontraban insectos, anfibios y aves, especies que pueden utilizar estos pequeños espacios como refugio, zona de alimentación o parte de un hábitat más amplio.

El dato resulta especialmente relevante porque uno de los interrogantes centrales del experimento era precisamente determinar si las plantas podían hacer algo más que sobrevivir.

La expectativa era que los pequeños núcleos vegetales ayudaran a reconstruir progresivamente comunidades ecológicas más complejas.

Y los primeros resultados apuntaron en esa dirección.

El objetivo no era crear simples “islas verdes”

Aunque el proyecto puede describirse de manera sencilla como la colocación de pequeñas islas con plantas, detrás de la iniciativa existía una estrategia de restauración mucho más ambiciosa.

Los investigadores no buscaban simplemente agregar árboles y arbustos a un paisaje deteriorado.

La intención era generar microhábitats capaces de desencadenar nuevas interacciones ecológicas.

Una planta puede proporcionar alimento a un insecto. Ese insecto puede convertirse a su vez en alimento para un ave o un anfibio. La vegetación también puede ofrecer sombra, protección y lugares adecuados para determinadas especies.

De esta manera, la recuperación de una comunidad vegetal puede producir consecuencias que van mucho más allá de las propias plantas.

Ese es uno de los motivos por los que el seguimiento resulta fundamental. La supervivencia de cada árbol o arbusto es apenas uno de los indicadores que deben observarse.

También importa saber qué animales aparecen, qué especies utilizan las plataformas y cómo cambia progresivamente el entorno.

¿Por qué es importante recuperar este humedal de Washington?

Los humedales son algunos de los ambientes más importantes para la biodiversidad.

Aunque muchas veces se los percibe simplemente como zonas donde se acumula agua, cumplen numerosas funciones ecológicas. Pueden colaborar en la regulación hídrica, retener parte de las escorrentías y contribuir a disminuir determinados efectos asociados a las inundaciones.

También funcionan como espacios de reproducción, alimentación y refugio para una gran cantidad de especies.

En el caso del territorio administrado por las Tribus Tulalip, la recuperación de estos ambientes tiene además una dimensión que excede la conservación de la naturaleza.

Los humedales forman parte de un paisaje con importancia ecológica y cultural, por lo que su deterioro puede afectar tanto a la fauna como a las comunidades que dependen de esos ambientes.

Por eso, controlar una especie invasora y recuperar la vegetación nativa representa una tarea mucho más profunda que cambiar el aspecto visual de un determinado sector.

Cuando las plantas propias del ecosistema vuelven a crecer, también pueden modificarse las condiciones que necesitan otros organismos para sobrevivir.

Una restauración que también apunta a los salmones

Uno de los objetivos de largo plazo detrás de la recuperación del humedal está relacionado con los salmones juveniles.

Estos peces atraviesan diferentes etapas durante su ciclo de vida y necesitan ambientes adecuados durante parte de su desarrollo.

Los humedales y las áreas inundables pueden proporcionar refugio y alimento a ejemplares jóvenes antes de que continúen su recorrido hacia otros ambientes.

Por ese motivo, recuperar la vegetación y mejorar las condiciones ecológicas del lugar podría tener consecuencias para especies que ni siquiera viven permanentemente sobre las plataformas.

El éxito del proyecto, entonces, no puede medirse únicamente contando cuántas plantas continúan creciendo.

Los investigadores necesitan determinar si la restauración consigue recuperar funciones que habían quedado deterioradas.

La aparición de insectos, anfibios y aves es una señal importante, pero el objetivo final es comprobar si el ecosistema puede recuperar una mayor complejidad y volver a ofrecer las condiciones necesarias para una variedad más amplia de especies.

Un experimento que podría servir para otros humedales

El método utilizado por las Tribus Tulalip también plantea una pregunta de alcance más amplio: ¿puede una estrategia de este tipo utilizarse en otros ambientes de difícil acceso?

La respuesta todavía depende de los resultados que arrojen los estudios de seguimiento, pero el proyecto demuestra que la restauración ecológica no siempre tiene que realizarse mediante grandes obras o intervenciones intensivas sobre el terreno.

En este caso, 90 estructuras relativamente pequeñas permitieron distribuir cientos de plantas nativas en una zona complicada de abordar con métodos tradicionales.

El helicóptero fue solamente el medio para realizar una operación mucho más importante: devolver vegetación autóctona a un ecosistema afectado.

La verdadera prueba se encuentra en lo que ocurre después.

Si las plantas consiguen consolidarse, si los animales continúan utilizando los nuevos espacios y si las condiciones del humedal mejoran, aquellas plataformas construidas sobre palés pueden terminar funcionando como algo mucho más significativo que simples soportes vegetales.

Podrían convertirse en puntos de recuperación de un ecosistema entero.

La lección detrás de las 90 pequeñas islas

La experiencia desarrollada en Washington muestra una idea central de la conservación moderna: restaurar un ecosistema no necesariamente significa reconstruirlo de una sola vez.

En ocasiones, el proceso puede comenzar con pequeños núcleos que permitan que la naturaleza recupere progresivamente parte de su funcionamiento.

Las 90 plataformas fueron instaladas en 2023 con una misión concreta. Tres años después, los investigadores pudieron observar señales que indican que aquellas pequeñas estructuras habían empezado a integrarse en el ambiente.

El experimento todavía requiere seguimiento y análisis para conocer todo su alcance. Sin embargo, la aparición de nueva vegetación y de fauna asociada demuestra que una intervención relativamente pequeña puede generar cambios que se extienden mucho más allá de su superficie.

En definitiva, aquellas 90 “islas” no fueron diseñadas para convertirse en destinos turísticos ni para permanecer como construcciones aisladas dentro del humedal.

Fueron concebidas como semillas ecológicas.

Y el paso del tiempo comenzó a mostrar que, en determinadas condiciones, incluso una pequeña plataforma con un árbol y cuatro arbustos puede ser suficiente para iniciar una cadena de cambios capaz de devolverle complejidad a un ecosistema que había sido alterado por una especie invasora.

El helicóptero fue la imagen más llamativa del proyecto. Pero el verdadero experimento comenzó cuando las plataformas tocaron tierra: comprobar si la naturaleza podía hacer el resto.