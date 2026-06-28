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El particular detalle en el posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina a Jordania en el Mundial

Antonela Roccuzzo celebró como siempre el triunfo argentino en en el Mundla 2026 con un mensaje en redes y un detalle llamó la atención en los seguidores.

28 jun 2026, 08:40
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El particular detalle en el posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina a Jordania en el Mundial

La Selección Argentina disputó el último partido del Grupo J del Mundial 2026 en Dallas frente a Jordania cerrando una primera fase ideal con tres victorias.

Anoche fue triunfo por 3 a 1 con un gol de Messi, quien ingresó en el segundo tiempo en la rotación que implentó el técnico Lionel Scaloni para este partido para darle minutos a otros futbolistas.

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Tras el partido, Antonela Roccuzzo celebró como siempre el triunfo argentino en en el Mundial 2026 con un posteo desde su cuenta de Instagram desde el estadio.

Sin embargo, un particular detalle llamó la atención en la imagen elegida y que se volvió viral: la rosarina posó en la foto con dos de sus hijos Mateo y Ciro, y sus fans virtuales remarcaron la ausencia en la foto de Thiago, su hijo mayor.

"Qué hermosos los tres aunque Thiagui no esté en la foto", comentaron sus fans virtuales. Y otros sumaron acerca del motivo de su ausencia en la foto: "Está jugando el MIC Football", "Juega con la academia en un torneo", explicaron algunos usuarios en el posteo.

Antonela subió la imagen desde la platea del estadio junto a sus hijos vestidos con la camiseta de la Selección Argentina con el 10 del capitán y disfrutaron en familia del avance del equipo a 16avos donde Argentina se enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes en Miami.

Por su parte, Messi, quien el 24 de junio cumplió 39 años, se mostró feliz por la nueva victoria y compartió también sus sensaciones desde su cuenta en Instagram tras anotar otro gol y sumar ya un total de 6 en el Mundial 2026: "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…", precisó el futbolista.

El gesto de Antonela Roccuzzo por el terremoto en Venezuela

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dar una mano solidaria a los afectados por los recientes sismos en Venezuela, impulsando una campaña de ayuda para los damnificados.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria difundió un link de una campaña para colaborar con las miles de personas afectadas por el trágico terremoto.

La pareja de Messi sumó a su posteo un enlace directo para que sus millones de seguidores pudieran sumarse a la iniciativa solidaria y su "gesto conmovió a todos en las redes en medio de la tragedia que golpea a toda Venezuela.

     

 

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