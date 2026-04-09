Qué es el "Murmullo Fantasma", el avance tecnológico que le permitió a EE.UU. rescatar a su soldado en Irán

Qué es “Murmullo Fantasma”, el aparato que promete oír un corazón perdido en medio del desierto

La idea, en términos simples, es impactante: detectar a una persona escondida en medio del desierto “escuchando” el campo electromagnético de su corazón. Según las versiones que circularon en Estados Unidos, “murmullo fantasma” sería una herramienta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) capaz de detectar la “huella electromagnética” del latido humano a distancia. El nombre también es parte del misterio: “fantasma”, por alguien desaparecido; “murmullo”, por el leve pulso cardíaco que el sistema intentaría captar.

La teoría detrás del sistema no es inventada. Se apoya en la llamada magnetometría cuántica, una rama que busca medir campos magnéticos extremadamente débiles. En este caso, la señal que produce la actividad eléctrica del corazón. El gran salto que promete esta tecnología es detectar eso sin tocar el cuerpo y, en teoría, incluso a distancia.

Pero ahí aparece la primera gran advertencia: el corazón emite una señal magnética ínfima, tan débil que hoy, en general, sólo puede captarse en condiciones muy controladas. Por eso, la historia del “sensor fantasma” genera tanto interés como escepticismo.

rescate murmullo fantasma Cómo se hizo la operación de rescate del piloto, posible gracias al "murmullo fantasma". (Foto: A24.com)

De dónde proviene el "murmullo fantasma"

El corazón del sistema estaría en diamantes sintéticos con defectos microscópicos conocidos como centros NV (nitrogen-vacancy). Esos defectos, cuando son iluminados con láser y sometidos a ciertas condiciones, se comportan como sensores capaces de reaccionar ante cambios minúsculos del campo magnético. Eso fue lo que permitió detectar al piloto a kilómetros de distancia. Con una precisión exacta para poder ir a recuperarlo.

Dicho en castellano llano: no es que “escuchen” un corazón como un micrófono, sino que leen alteraciones magnéticas producidas por la actividad eléctrica del cuerpo. Esa es la parte real de la historia. De hecho, investigaciones recientes ya demostraron que sensores de este tipo pueden registrar señales cardíacas humanas y animales sin contacto directo, aunque solo a corta distancia y con muchísimo filtrado de ruido.

En la medicina, este adelanto se usa desde hace unos años. El “murmullo fantasma” no sirve tanto para “operar” directamente, sino sobre todo para ver mejor, localizar mejor y decidir mejor antes o durante una intervención.

La clave es que este tipo de sensor cuántico no “escucha” sonidos: detecta campos magnéticos extremadamente débiles generados por la actividad eléctrica del cuerpo, especialmente del corazón. Eso permite decidir la mejor manera de abordar un problema médico. Para el mundo del espionaje y la guerra, se lo adaptó rápidamente.

El atractivo militar es evidente. Una tecnología así podría servir para búsqueda y rescate, vigilancia, detección de presencia humana o localización de personas ocultas. Pero también explicaría por qué, si algo de esto existe en versión operativa, estaría bajo secreto extremo.

Cómo se habría usado para encontrar al piloto derribado en Irán

La versión más repetida indica que el sistema se habría usado para buscar al segundo tripulante de un avión estadounidense derribado en el sur de Irán. El piloto habría quedado oculto en una zona árida, con muy poca presencia humana alrededor. Justamente ese detalle es central: un desierto o una región poco poblada reduce mucho el “ruido” electromagnético y humano, y hace más viable una búsqueda de este tipo.

Según esos reportes, la tecnología no habría actuado sola. Lo más probable es que haya sido combinada con inteligencia artificial, procesamiento de señales y quizá otras fuentes de rastreo ya conocidas, como balizas de emergencia, calor corporal o vigilancia aérea. Es decir: habría sido una fusión de herramientas donde el "murmullo fantasma" fue una pieza clave.

Ahí está, probablemente, la explicación más razonable. Porque si de verdad logró detectar un latido humano a decenas de kilómetros en ambiente abierto, no estaríamos solo ante una innovación militar: estaríamos frente a un salto tecnológico enorme, todavía muy por delante de lo que la ciencia pública mostró hasta ahora.

fases del rescate Cómo funcionó el "murmullo fantasma" para el rescate del piloto. (Foto: A24.com)

La gran duda: ¿avance secreto o relato inflado en plena guerra?

Ese es el punto de fondo. Los especialistas no descartan que haya una base real, pero sí advierten que las capacidades descriptas en algunos artículos parecen muy superiores a las demostradas en estudios científicos abiertos.

Por eso, “murmullo fantasma” quedó en una zona gris fascinante: entre una tecnología militar secreta que realmente abrió una nueva frontera y una historia amplificada por la épica de guerra. Sea cual sea la verdad completa, el dato político ya quedó instalado: en el conflicto con Irán, Washington quiso mostrar que no sólo pelea con misiles y portaaviones, sino también con herramientas que parecen sacadas del futuro.

Revelaron que en la CIA decían: "En las condiciones adecuadas, si tu corazón late, te encontraremos". Cumplieron.