"Me dispararon", el desesperante video de un influencer emboscado y herido por delincuentes

"Me dispararon", el alarmante pedido de auxilio del influencer baleado

En medio del dolor y la hemorragia, el joven logró alejarse unos metros y comenzó a pedir ayuda. En el video se escucha claramente cómo gritaba: “¡Me dispararon, auxilio!”, mientras se dirigía a los vehículos y peatones que circulaban por la zona.

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En ese contexto se registró una escena llamativa: un hombre que pasaba por el lugar se acercó al herido, le ofreció una cerveza y, en lugar de asistirlo de inmediato, lo increpó: “Pelotudo, dejá de llorar. Es tu culpa por meterte ahí solo”.

A pesar de lo extraño de la situación, otros transeúntes finalmente lo auxiliaron.

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La investigación quedó a cargo de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.