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"Me dispararon", el desesperante video de un influencer emboscado y herido por delincuentes

El joven de 32 años fue asaltado y baleado cuando intentaba vender dos celulares en plena calle. Todo quedó grabado.

La víctima registró a los asaltante con la cámara que portaba en sus anteojos. 

La víctima registró a los asaltante con la cámara que portaba en sus anteojos. 

Un influencer de 32 años, identificado como Gabriel García, conocido en redes sociales como “El Profe”, fue víctima de un asalto armado en el barrio porteño de Barracas mientras intentaba concretar la venta de dos celulares pactada a través de una plataforma digital.

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Murió un policía bonaerense tras ser atropellado en una persecución. (Foto: captura de video)

El hecho, que se viralizó en las últimas horas, ocurrió el pasado 2 de marzo en la intersección de las calles Santo Domingo y Santa Elena. García llegó al lugar en moto para reunirse con el supuesto comprador.

Según las imágenes difundidas por el propio damnificado, quien llevaba una cámara incorporada en sus anteojos, el encuentro comenzó de manera aparentemente normal: saludó al hombre, le entregó uno de los dispositivos para que lo probara y conversaron brevemente.

De pronto, un tercer sujeto se acercó por detrás. Al advertir la maniobra sospechosa, García aceleró su moto para escapar, pero los iPhone quedaron en poder de los delincuentes. En la huida, recibió un disparo que impactó en su pierna derecha.

"Me dispararon", el alarmante pedido de auxilio del influencer baleado

En medio del dolor y la hemorragia, el joven logró alejarse unos metros y comenzó a pedir ayuda. En el video se escucha claramente cómo gritaba: “¡Me dispararon, auxilio!”, mientras se dirigía a los vehículos y peatones que circulaban por la zona.

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En ese contexto se registró una escena llamativa: un hombre que pasaba por el lugar se acercó al herido, le ofreció una cerveza y, en lugar de asistirlo de inmediato, lo increpó: “Pelotudo, dejá de llorar. Es tu culpa por meterte ahí solo”.

A pesar de lo extraño de la situación, otros transeúntes finalmente lo auxiliaron.

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La investigación quedó a cargo de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.

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