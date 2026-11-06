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Quién es el banquero millennial, heredero y triatleta detrás de la crisis que le está costando la presidencia a Peña

Es un emprendedor que siempre imaginó llevar una empresa suya a cotizar en Wall Street. En sólo tres años, convirtió una financiera en uno de los bancos más importantes del Paraguay. Pero ahora desencadenó la crisis que le costó el puesto al presidente Peña.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
De financiera a banco principal de Paraguay

De financiera a banco principal de Paraguay, y una crisis que le costó la presidencia de Paraguay. (Foto: A24.com)

Soñó con ser el primer emprendedor que pusiera un "unicornio" del Paraguay en el mundo. Comenzó con una financiera que creó su padre en 1984, Víctor Hugo Vázquez. Se llamaba Credicentro, una empresa dedicada a otorgar préstamos a particulares y pequeñas empresas. Años más tarde, en 2021, Miguel Vázquez consiguió que se transformara en una financiera. A partir de 2022 pasó a ser un banco digital y luego unos de los bancos más importantes de Paraguay.

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Como para tener entre sus clientes a la propia Conmebol, a varios clubes de fútbol, empresarios y hasta un detalle tragicómico: el jugador neozelandés, Tim Payne, que gracias a los argentinos en las redes ganó fama mundial y fue a jugar a Olimpia, el club más grande del fútbol paraguayo.

Miguel Vázquez Villasanti es empresario, triatleta y heredero de una de las familias empresariales más importantes de Paraguay. Su sueño de convertir a su compañía en el primer unicornio paraguayo y llevar una firma nacional a cotizar en Wall Street no solo no sucederá sino que abrió una crisis social y política en su país. El derrumbe de Ueno Bank terminó con ese proyecto y lo llevó a prisión preventiva.

El empresario también encabezaba Grupo Vázquez, un conglomerado con 28 empresas vinculadas a sectores como las finanzas, la tecnología, la ganadería y el comercio electrónico, que empleaba a más de 6.000 personas.

La caída de Ueno destapó una crisis financiera y política. El Banco Central paraguayo intervino la entidad por problemas de solvencia y liquidez, mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades en préstamos y operaciones con empresas vinculadas al grupo.

El escándalo también salpicó al presidente Santiago Peña, por sus inversiones anteriores en una compañía de Vázquez y los más de US$800 millones de fondos estatales depositados en el banco.

El empresario, que se definía como un heredero que construía sobre el legado familiar, pasó de proyectar una compañía global a convertirse en una de las figuras centrales de una de las mayores crisis recientes de Paraguay. Ahora está preso y deberá dar explicaciones a la Justicia y a los ahorristas de su banco.

De "creador" de un unicornio a "crear" una crisis social y política

El sueño de Miguel Vázquez es ya una pesadilla para mucho paraguayos y para él también. Está detenidopor su relación directa con el grupo Ueno y debe analizarse en el contexto de la crisis financiera y política que atraviesa Paraguay.

Lo apresaron el 3 de noviembre de 2026: la Fiscalía paraguaya ordenó su detención junto con la de otros directivos de Ueno Bank. Ese mismo martes, Vázquez se presentó voluntariamente en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, acompañado por sus abogados, y quedó detenido.

Las denuncias en su contra son:

  • Otorgamiento de créditos irregulares a empresas vinculadas con el propio grupo económico.

  • Posibles maniobras para beneficiar a sociedades relacionadas con los accionistas y directivos.

  • Un presunto perjuicio patrimonial que habría afectado a la entidad y sus depositantes.

La Fiscalía lo imputó por cuatro hechos punibles: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Como suele suceder, al caer en desgracia, todo se viene encima: Este 6 de noviembre fue enviado al Centro Nacional de Prevenidos, conocido como ex-Tacumbú, mientras se le incautaron nueve vehículos de alta gama de su residencia en Asunción.

Por estos elementos, hay algo que va por detrás de su personalidad. Tiene solo 36 años, ¿fue capaz el solo de armar que un pequeño centro de prestamos pase a ser una financiera y luego uno de los bancos más importantes de Paraguay? La palabra testaferro es una de la que más se usan sobre él mientras sigue detenido.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Miguel Vázquez: Emprendedor de 36 años, heredero y triatleta, impulsó la transformación de una financiera familiar en Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay.
  • Crisis Financiera y Política: El derrumbe de Ueno Bank desencadenó una crisis, llevando a la intervención del Banco Central, investigaciones judiciales y el encarcelamiento de Vázquez.
  • Implicaciones Presidenciales: El escándalo salpicó al presidente Santiago Peña debido a inversiones previas en una compañía de Vázquez y depósitos de fondos estatales en el banco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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