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Santiago Peña afirmó que se someterá al juicio político en Paraguay: "La ciudadanía merece conocer la verdad"

A través de un mensaje en X, el mandatario paraguayo aseguró que aportará pruebas y argumentos para defenderse, en medio de la crisis política desatada por la intervención de Ueno Bank y el avance del proceso de destitución.

Tras el inminene avance del juicio politico

Tras el inminene avance del juicio politico, Peña aseguró que se presentará a dar explicaciones ante el Congreso. (Foto: Ruters).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que se presentará a ejercer su derecho a la defensa en el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados, mientras el Congreso debate su renuncia y define los pasos para avanzar con el proceso de destitución. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que aportará argumentos y pruebas para esclarecer las presuntas irregularidades vinculadas con la crisis de Ueno Bank y sostuvo que colaborará con las instituciones judiciales.

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El vicepresidente de Paraaguay, Pedro Alliana, asumiría la Presidencia. (Foto: gentileza El Independiente).

Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó Peña en su publicación.

El mandatario también cuestionó que algunos legisladores ya hayan anticipado su postura sobre el proceso, aunque remarcó que igualmente se presentará para dar explicaciones. “No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que colaborará con las autoridades para determinar las responsabilidades por el escándalo financiero. “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó.

El mensaje de Santiago Peña sobre los ahorristas de Ueno Bank

En su publicación, Peña también se refirió a la situación de los clientes afectados por la intervención y posterior disolución de Ueno Bank. El presidente sostuvo que la restitución de los depósitos no debe quedar supeditada al desenlace del juicio político ni a su continuidad en el cargo.

“Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros”, señaló. Además, consideró que el esclarecimiento de los hechos y la devolución del dinero deben avanzar en paralelo.

Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, agregó.

El pedido de Peña en medio de la crisis política

Por último, el mandatario pidió a la ciudadanía que mantenga la calma y la paz social mientras continúa la crisis institucional. También aseguró que respetará el resultado del proceso, cualquiera sea su desenlace.

Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, manifestó.

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