Santiago Peña afirmó que se someterá al juicio político en Paraguay: "La ciudadanía merece conocer la verdad"

El mensaje de Santiago Peña sobre los ahorristas de Ueno Bank

En su publicación, Peña también se refirió a la situación de los clientes afectados por la intervención y posterior disolución de Ueno Bank. El presidente sostuvo que la restitución de los depósitos no debe quedar supeditada al desenlace del juicio político ni a su continuidad en el cargo.

“Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros”, señaló. Además, consideró que el esclarecimiento de los hechos y la devolución del dinero deben avanzar en paralelo.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, agregó.

El pedido de Peña en medio de la crisis política

Por último, el mandatario pidió a la ciudadanía que mantenga la calma y la paz social mientras continúa la crisis institucional. También aseguró que respetará el resultado del proceso, cualquiera sea su desenlace.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, manifestó.