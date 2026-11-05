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Graves incidentes en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña después del escándalo de Ueno Bank

Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías frente al Congreso, mientras el juicio político quedó atravesado por la falta de quórum. El alejamiento del Presidente no logró frenar la crisis.

Graves incidentes en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. (Foto: captura

Graves incidentes en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. (Foto: captura, mejorada con IA)

La crisis política y financiera en Paraguay sumó un nuevo capítulo este jueves con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales frente al Congreso Nacional, en Asunción. La tensión se desató después de que una sesión legislativa vinculada al juicio político contra el presidente Santiago Peña quedara sin quórum, en medio del escándalo que involucra a Ueno Bank.

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El vicepresidente de Paraaguay, Pedro Alliana, asumiría la Presidencia. (Foto: gentileza El Independiente).

Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron empujones, forcejeos y personas heridas durante los incidentes, mientras los manifestantes intentaban atravesar el vallado de seguridad instalado en los alrededores del Parlamento. Incluso un grupo de manifestantes prendió fuego a un muñeco con la imagen de Peña frente al parlamento.

Además, se reportó un policía herido y algunos manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad. Los incidentes ocurrieron en una jornada decisiva para el futuro político de Santiago Peña, quien había presentado su renuncia en medio de los cuestionamientos por sus vínculos comerciales anteriores con el grupo propietario de Ueno Bank.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó la dimisión presidencial y aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político, cuyo tratamiento debía continuar en el Senado. Afuera del recinto, en las calles, la bronca fue subiendo de temperatura y generando incidentes.

La falta de quórum impidió avanzar con el procedimiento parlamentario y profundizó las diferencias entre el oficialismo y la oposición. La senadora liberal Celeste Amarilla cuestionó la decisión de los legisladores que abandonaron el recinto y sostuvo que el proceso de juicio político debía continuar.

En medio de la incertidumbre institucional, legisladores opositores denunciaron una presunta salida del país del presidente Santiago Peña y plantearon la posibilidad de que hubiera viajado a Argentina. El senador Rubén Velázquez, del movimiento Yo Creo, afirmó que manejaban información sobre un supuesto viaje del mandatario sin comunicación oficial.

La respuesta de Santiago Peña ante el avance del juicio político

Tras la suspensión de la sesión legislativa, Peña publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades y ejercer su derecho a la defensa. "Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", manifestó.

El mandatario también sostuvo que colaborará con las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades financieras y determinar las responsabilidades correspondientes. "La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", expresó.

Además, pidió que la discusión sobre su continuidad en el poder no retrase las medidas destinadas a los clientes afectados por la crisis bancaria. "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", remarcó.

Qué ocurrió con los ahorros de millones de paraguayos

El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una entidad vinculada al Grupo Vázquez, dispuesta el 3 de noviembre por el Banco Central del Paraguay (BCP), según la información difundida sobre el caso. La medida habría sido adoptada después de detectarse un deterioro de los indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en créditos otorgados a empresas relacionadas con los propietarios del banco.

La intervención dejó, según los reportes iniciales, a unos tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros por un período estimado de al menos 15 días. La magnitud de la medida provocó protestas y una creciente preocupación entre los depositantes, mientras aumentaban los reclamos para conocer el destino de los fondos.

Por qué la oposición busca destituir a Peña

Uno de los principales puntos de conflicto es la estrategia parlamentaria para resolver la continuidad del presidente. La oposición sostiene que aceptar la renuncia de Peña podría permitirle acceder a las prerrogativas correspondientes a un expresidente, incluida la condición de senador vitalicio.

Por ese motivo, algunos legisladores denunciaron un posible pacto de impunidad y reclamaron avanzar con el juicio político hasta una eventual destitución. Los cuestionamientos también apuntan a la relación comercial que Peña mantuvo con Ueno Holding, sociedad de la que fue accionista hasta 2025, cuando se desvinculó.

Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. (Foto: captura, mejorada con IA)

Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. (Foto: captura, mejorada con IA)

Esa relación volvió a quedar bajo la lupa después de las presuntas irregularidades financieras y de las preguntas sobre el volumen de fondos públicos depositados en la entidad.

La combinación de la crisis bancaria, las protestas callejeras y la disputa por el juicio político mantiene abierto un escenario de incertidumbre institucional en Paraguay, mientras los ahorristas reclaman recuperar el acceso a su dinero.

En pocas palabras

  • Crisis política y financiera: Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías frente al Congreso.
  • Juicio político y renuncia: La sesión por el juicio político a Santiago Peña quedó sin quórum tras su renuncia.
  • Escándalo Ueno Bank: El caso se relaciona con presuntas irregularidades financieras y la intervención de la entidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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