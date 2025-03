Quiénes son los "ángeles invisibles" que ayudaron al Papa Francisco

"Es el hombre que me salvó la vida", dijo el papa Francisco. Pero no lo dijo ahora, sino en 2021. Se refería su enfermero personal, Massimiliano Strappetti, el hombre que convenció al Papa de someterse a una cirugía de colon cuando otros preferían un tratamiento con medicamentos. Es uno de los llamados "ángeles del Papa", el selecto grupo de personas que están con el Pontífice en todo momento. Fueron los que decidieron que debía internarse cuando no pudo leer un saludo por un problema en su capacidad para respirar. Fue así que el 14 de febrero pasado, internado en la Clinica Gemelli, se confirmó un grave diagnóstico: neumonía bilateral.