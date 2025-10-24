Salieron a la luz detalles inéditos de la juventud de Lowrdez Fernández: "Le costaba..."

“En la adolescencia se envalentonó, rehacía a seguir órdenes. Una vez me dijo: ‘Ya soy grande’, con 15 años. Fue complicado; le costaba aceptar límites”, relató, señalando que esta etapa representó un desafío para la familia, que tuvo que adaptarse a la independencia incipiente de su hija.

Respecto a su personalidad y hábitos, la madre quiso dejar en claro que Lowrdez no tenía adicciones y disfrutaba de la vida con naturalidad. “Ella nunca hizo nada que no disfrutara. Lowrdez no era adicta; era como todos: se ponía alegre. Que habrá probado, seguro que sí. No era de comprar drogas”, contó en diálogo directo desde Hurlingham con la conductora, Karina Mazzocco.

“Es sumamente generosa, muy solidaria. Con un gran corazón y muy luminosa”, concluyó.

Qué encontraron en el cuerpo de Lowrdez Fernández

La imagen de Lowrdez Fernández retirándose en una ambulancia del SAME, escoltada por efectivos policiales tras su rescate del departamento de su pareja, Leandro García Gómez, generó gran preocupación en el público y en los medios.

Tras el operativo, la cantante fue trasladada de inmediato al Hospital Fernández, donde se realizaron los exámenes clínicos para evaluar su estado de salud y se dieron a conocer los primeros resultados.

“La historia clínica indica que la paciente refiere consumo de cocaína y alcohol. El examen de laboratorio dice alcholemia dio negativo, el de drogas aún no está el resultado”, indicó la periodista en el ciclo que conduce Eduardo Feinmann. Además, señaló que “dice (el informe) consume medicamentos por insomnio” y que “abandonó su tratamiento psicoterapéutico”, agregando detalles importantes sobre la historia médica de la artista.

Ninci también detalló que “la historia clínica dice ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico”, y remarcó un dato clave: “Los médicos que la atendieron en el Hospital Fernández no detectaron golpes visibles”.

Según la periodista, la cantante se retiró del hospital por sus propios medios, acompañada de una amiga que ella misma llamó para que la acompañara. “Se fue con el alta médica desde la guardia por sus propios medios y se retira con una amiga. Aparentemente no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia, entonces la llama a una amiga para que la acompañe y se vaya”, concluyó.