El dramático relato de Ana, hermana de Lowrdez Fernández, tras su impactante rescate: "Por suerte..."

Ante la pregunta sobre si la joven era consciente de haber estado privada de su libertad, Ana fue tajante. “No, ella claramente está en una situación totalmente vulnerable”, reconoció, dejando entrever la complejidad emocional y psicológica que atraviesa su hermana.

En relación con el círculo cercano que acompaña a la integrante de Bandana, la hermana confirmó que “sí, las chicas de Bandana siempre están al pie del cañón. Nosotros, lo que más queremos es que ella esté bien, pero ella es la famosa y es ella la que tiene que hablar. Esperamos que recapacite”, expresó con cautela, apelando al respeto por los tiempos y la privacidad de la cantante.

Sobre el estado de su madre, quien fue la primera en radicar la denuncia por desaparición y, de ese modo, dio inicio a la investigación, Ana explicó: “Está mal, porque ella lo toma (a su ex) como una figura que es en contra de ella. Obviamente no quiere ni salir”. Según su entorno, Mábel permanece en su domicilio, intentando asimilar la exposición mediática y el impacto emocional del caso.

“¿Vos la recibirías en tu casa a Lowrdez?”, le preguntaron. “Sí, ella tiene su casa y nosotros, pese a estar más cerca o más lejos, siempre vamos a estar ahí. No es contra ella, sino que es para que esté bien. Las opiniones en contra es que a veces es muy difícil salir, entonces, aunque vean que por ahí ella lo perdonó o estuvo con o está con él, está equivocada. Y yo perdí contacto porque lo que mucho no se habla también es que, a veces, de parte de la familia es muy difícil mantener una relación con una persona que está en este estado ”, reconoció la hermana.

Y prosiguió: “Entonces, yo, por mi parte, en un momento tuve que alejarme porque ya no podía ayudarla y, obviamente, que al estar vulnerable y al creerte una mentira, te lleva a lugares súper oscuros que no ayudan”.

Cómo fue el rescate de Lowrdez Fernández

En la noche del jueves, un operativo encabezado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró el rescate de Lowrdez Fernández en un departamento ubicado en la calle Ravignani al 2300, en el barrio porteño de Palermo. La intervención fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 tras una denuncia por desaparición presentada por su madre, Mábel López, al no tener contacto con su hija desde el 4 de octubre.

Durante el allanamiento, que contó también con apoyo del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Policía Científica, se halló a Fernández en un estado vulnerable, con signos de consumo de sustancias y deshidratación. Su expareja, Leandro García Gómez, fue detenido en el lugar e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Tras ser trasladada al Hospital Fernández, la cantante fue dada de alta durante la madrugada siguiente “sin ninguna sintomatología grave”, según fuentes oficiales, quedando luego bajo cuidado y contención de su entorno. Su madre agradeció a las autoridades y a quienes colaboraron con la búsqueda, aunque aclaró que su hija aún está “enojada” y en proceso de recuperarse.

Por el momento, la investigación judicial continúa para establecer las condiciones exactas de la retención, los motivos, y la conducta del detenido. Se aguardan pericias toxicológicas, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios del entorno de Fernández.