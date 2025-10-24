Graciela Alfano confesó el drama que padece nuevamente por culpa de un virus: "Es muy doloroso"

El herpes zóster provoca ardor, erupciones y pequeñas ampollas que siguen el recorrido de los nervios. Si bien no suele representar un riesgo grave para la salud, puede dejar secuelas como dolor persistente.

No es la primera vez que Graciela Alfano enfrenta esta enfermedad. Años atrás tuvo otro episodio, aunque en una zona diferente del cuerpo, y en aquella oportunidad había advertido sobre la importancia de no minimizar los síntomas y consultar a un médico ante los primeros signos.

Aun en medio del malestar, la artista dejó un mensaje de calma y empatía hacia quienes atraviesan lo mismo, demostrando una vez más su fortaleza y su característico optimismo frente a los desafíos de la salud.

¿Qué dijo Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity?

Una vez más, Graciela Alfano dejó en claro que no le teme a nada ni a nadie a la hora de opinar sobre quien sea. En las últimas horas, generó una nueva polémica en el ciclo de streaming de la TV Pública La Posta del Espectáculo, donde disparó sin filtro contra Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla con Gustavo Mendez y su equipo, la ex Miss Siete Días habló sin rodeos sobre determinados personajes mediáticos. Aunque en un principio trató de no mencionarla, llegó un momento en que no se contuvo y arremetió con todo contra la mayor de las Nara.

“Wanda Nara me chupa un huevo... pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no nada? No están formados y no hay respeto para el público”, lanzó con su habitual verborragia.

Pero eso no fue todo. Acto seguido subió la apuesta y, tras deslizar un comentario picante: “cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta”, se refirió directamente a la ex de Maxi López y Mauro Icardi, metiéndose en su vida personal.

“Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, agregó filosísima ante la mirada atónita del conductor del stream.

Cabe recordar que hoy se cumplen cuatro años desde el famoso “Wandagate”, cuando Wanda Nara acusó a China Suárez de ser “zorra” en una Instagram Storie por involucrarse con Mauro Icardi y afectar a otra familia. Desde entonces, Graciela Alfano siempre se mostró como defensora de la actriz.

A partir de ese momento, el enfrentamiento entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó declarado públicamente. Cada vez que puede, la icónica exvedette no duda en lanzarle comentarios filosos, demostrando que sigue siendo una de las lenguas más afiladas de la farándula argentina, sin miedo a decir lo que piensa ni al escándalo mediático que puedan generar sus palabras.