Revelan que Donald Trump pensó bombardear en México

Las ideas de Donald Trump de bombardear en México

De acuerdo con la publicación autobiográfica, Donald Trump le consultó en dos ocasiones si las fuerzas armadas de Estados Unidos podían "disparar misiles sobre México para destruir distintos laboratorios de drogas".

Además, según lo escrito por Esper, el ex mandatario argumentó que incluso la Casa Blanca podía negar la responsabilidad de esos potenciales ataques con misiles contra objetivos en territorio mexicano.

donald Trump.jpg Donald Trump dice que piensa en regresar a la Casa Blanca en 2025 e indultar a los responsables de la violencia del 6 de julio de 2021 en el capitolio (Foto: gentileza The Guardian)

Mark Esper aseguró sentirse “atónito” ante las consultas de Donald Trump y reveló entretelones de su salida del cargo días después de que el republicano perdiese las elecciones contra Joe Biden.

Al menos en las paginas que fueron adelantadas por The New York Times, no se precisó si la consulta del presidente tenía sustento en investigaciones sobre narcotráfico internacional o era una de las peligrosas ocurrencias del magnate.

Tensa relación con Donal Trump

De acuerdo al extracto que se conoció de su libro de memorias, la relación entre Mark Esper y el líder republicano se había vuelto fría y distante tras la negativa del ministro de utilizar a las fuerzas armadas para reprimir las protestas antirracistas que se desarrollaban en la previa a las elecciones.

"¿No pueden simplemente dispararles? Dispárenles en las piernas o algo”, le habría gritado ofuscado el presidente a Esper en el salón Oval de la Casa Blanca. En Estados Unidos se espera con ansias la salida del libro que seguirá revelando detalles de lo que fue la era de Donald Trump.