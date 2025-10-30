Revelan la conexión entre Wanda Nara y el Comando Vermelho que causa terror y muertes en Río de Janeiro

Las calles de Río de Janeiro se encuentran en un clima de profundo terror después de un mega operativo policial en busca de los narcos más temidos de Brasil del Comando Vermelho que dejó un saldo hasta el momento de más de 130 fallecidos.
El conductor Mariano Iúdica habló en Polémica en el bar del videoclip que grabó Wanda Nara en una peligrosa favela y mencionó a uno de los narcos más buscados de Brasil.
Lo cierto es que en medio de la conmoción que hay en el país y en el resto de Sudamérica, Mariano Iúdica habló del tema en el ciclo Polémica en el bar (América Tv) y reveló el curioso vínculo que uniría a Wanda Nara con la peligrosa banda narco criminal, recordando también otras famosas visitas al país vecino.
El conductor se remontó al verano 2024 cuando la mediática presentó su nuevo clip O bicho vai pegar el cual fue grabado en en la favela Vidigal, al límite con Rosinha, y que, según sus dichos, Wanda debió contar con la protección de la banda para poder grabar el video debido a la peligrosidad del lugar el ingreso de cualquier turista.
"Es una favela que primero la utilizó Michael Jackson para grabar un video clip. El Comando Vermehlo guió al equipo de Hollywood. Si después me buscas el cartel de vivo o muerto, que le dan 18 mil dólares el buscado, ese tipo es el que ayudó a Wanda Nara a hacer este clip en la Favela en Rosinha", comenzó el conductor de Polémica en el bar.
Y agregó mientras se repasaba al aire el video de la canción de Wanda Nara: "El danza para mí pasó en esta favela que estamos viendo y todo el operativo para grabar este video clip lo garantizó el Comando Vermelho. Es un poco de cholulismo también como tenía Escobar Gaviria, que se sepa que apadrinó a esta chica en su video".
“Esto no es una villa de Argentina, no es la 1-1-14, esta La Rosinha. Y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó con Michael Jackson cuando fue a filmar, lo mismo pasó en una publicidad del mundial, y Rápidos y Furiosos también se tuvieron que entrevistar con él. Wanda Nara es una de las personas más conocidas de Argentina. Son cholulos, no sé si Wanda lo conoció, pero que el tipo estaba ahí, estaba ahí", concluyó Iúdica con su picante teoría.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió que el Gobierno activó un refuerzo selectivo en los pasos fronterizos tras la operación policial contra el narcotráfico y el grupo Comando Vermelho, que sacudió Brasil y dejó más de 130 muertos.
“Más o menos se habla de 130 muertos, unos cuatro policías fallecidos y 100 detenidos. La lógica es que haya un desbande de cuatro o cinco veces más la gente que fue detenida o muerta. En consecuencia, puede haber unas 400 o 500 personas yéndose de las favelas que están comprometidas en Río de Janeiro”, precisó la funcionaria en diálogo con A24.
Y agregó ante un posible fuga de los buscados en las favelas: “Si se van a una favela donde hay bandas rivales, terminan en una guerra y los matan. Lo mismo les pasaría si van a lugares donde hay otras bandas en otras partes del país. Entonces, la lógica es que se disimulen, que intenten salir hacia zonas más protegidas, el sur o el nordeste de Brasi, o incluso cruzar fronteras”.
“Les hemos dado un manual de identificación que tenemos construido de cómo son las bandas brasileras, el PCC y el Comando Vermelho, fundamentalmente, pero tenemos una lista bastante más larga de organizaciones criminales”, precisó Bullrich.