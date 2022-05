Cumbre de las Américas: Alberto Fernández endurece su postura y no irá si son excluidos Cuba y Venezuela

Cerca de Alberto Fernández aclaran que el presidente -que en estos momentos también ejerce la presidencia pro témpore de la CELAC- "todavía no tiene una decisión tomada" y que eso depende de si van o no los gobiernos de Cuba y Venezuela.

"El presidente aún no respondió la invitación, pero eso no significa que no vaya a ir. Habrá que esperar un poco más", agregó otra fuente de la Cancillería a este portal.

Alberto Fernández y López Obrador

La Argentina endureció en la última semana su posición frente a la insistencia de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la IX Cumbre de las Américas. Puso en dudas la participación del presidente Alberto Fernández en el cónclave de Los Ángeles y, en "sintonía" con México y otros países de la región, volvió reclamar que la reunión continental que se desarrollará del 6 al 10 de junio se realice "sin exclusiones".

"El Presidente considera, al igual que su par mexicano (Andrés Manuel López Obrador) y otros presidentes de Latinoamérica, que la Cumbre tiene que ser con todos los países miembros de América", dijo el viernes pasado la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al dejar en claro que la decisión del jefe de Estado de asistir o no al encuentro dependerá de si Estados Unidos invita a todos los países de la región, incluida la troika: Venezuela, Cuba y Nicaragua, una posibilidad hasta ahora rechazada por la administración demócrata Joe Biden.

Alberto Fernández Joe Biden.jpg

"Tengo pensado ir (a la cumbre), pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió López Obrador: que invite a todos los países de América Latina", había señalado el propio presidente en declaraciones radiales la semana pasada. En la cumbre convocada por Biden se estima que el presidente norteamericano buscará unificar postura en la región, en medio de la crisis mundial por la guerra en Ucrania y las sanciones comerciales a Rusia.

Días atrás, desde la cuenta de Twitter de la Celac, que se encuentra bajo la presidencia pro témpore de la Argentina, se llamó a superar las "divisiones ideológicas" y se exhortó a "evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas" en el marco de la próxima cumbre.

En ese marco, se consideró "indispensable que superemos las divisiones ideológicas y nos enfoquemos en la búsqueda de coincidencias".