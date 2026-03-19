Silvio Rodríguez advierte que tomará las armas si Estados Unidos interviene en Cuba

La declaración de Rodríguez se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró el martes que “cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.

El presidente Donald Trump hizo referencias en las últimas semanas a la posibilidad de “tomar” o intervenir en Cuba, en el contexto de su política hacia la isla.

Un vínculo histórico con la Revolución Cubana

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Silvio Rodríguez, nacido en 1946 en San Antonio de los Baños, vivió su infancia durante la transición del gobierno de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desde joven participó activamente en el proceso: se afilió a la Juventud Socialista y a la Asociación de Jóvenes Rebeldes, fundó las Milicias Nacionales Revolucionarias y colaboró en la Campaña de Alfabetización como miembro de las Brigadas Conrado Benítez.

Es uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova Cubana, junto a figuras como Pablo Milanés y Noel Nicola. Colaboró en diversas facetas con la Revolución como publicista, dibujante, escritor, compositor, militar y político, y fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba durante 15 años, desde 1993.

Su obra musical surgió en el contexto de la Revolución y refleja temas políticos, sociales y poéticos vinculados al proceso cubano desde sus inicios.

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