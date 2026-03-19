El cantautor cubano Silvio Rodríguez, de 79 años, expresó públicamente su disposición a tomar las armas en caso de una intervención militar de Estados Unidos contra Cuba.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez se refirió a los dichos de Donald Trump sobre una posible intervención en la isla
Silvio Rodríguez advierte que tomará las armas si Estados Unidos interviene en Cuba
El cantautor cubano Silvio Rodríguez, de 79 años, expresó públicamente su disposición a tomar las armas en caso de una intervención militar de Estados Unidos contra Cuba.
“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió este miércoles en su blog personal Segunda Cita, un espacio digital donde el músico publica habitualmente textos de terceros, como artículos republicados de otros medios o contribuciones de invitados, y donde también responde a los intercambios de opiniones que se generan en torno a esas publicaciones.
Un AKM es un fusil de asalto de origen soviético, una versión modernizada del AK-47, diseñado a fines de la década de 1950. Es un arma semiautomática o automática, ampliamente utilizada en conflictos armados por su resistencia, facilidad de uso y bajo costo. En Cuba, como en otros países con tradición militar, este tipo de armamento forma parte del equipamiento estándar de las fuerzas armadas.
Silvio Rodríguez, autor de clásicos como “Ojalá”, “La maza” y “Unicornio”, mantiene una presencia pública vinculada al proceso revolucionario cubano desde la década de 1960.
La declaración de Rodríguez se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró el martes que “cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.
El presidente Donald Trump hizo referencias en las últimas semanas a la posibilidad de “tomar” o intervenir en Cuba, en el contexto de su política hacia la isla.
Silvio Rodríguez, nacido en 1946 en San Antonio de los Baños, vivió su infancia durante la transición del gobierno de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desde joven participó activamente en el proceso: se afilió a la Juventud Socialista y a la Asociación de Jóvenes Rebeldes, fundó las Milicias Nacionales Revolucionarias y colaboró en la Campaña de Alfabetización como miembro de las Brigadas Conrado Benítez.
Es uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova Cubana, junto a figuras como Pablo Milanés y Noel Nicola. Colaboró en diversas facetas con la Revolución como publicista, dibujante, escritor, compositor, militar y político, y fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba durante 15 años, desde 1993.
Su obra musical surgió en el contexto de la Revolución y refleja temas políticos, sociales y poéticos vinculados al proceso cubano desde sus inicios.
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