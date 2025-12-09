El profundo mensaje de Rocío Marengo sobre la salud de su bebito

image

¿Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de su bebé?

A pocos días del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo se refirió al momento más importante de su vida y contó con enorme emoción cómo vivió la llegada al mundo del hijo tan buscado junto al empresario chocolatero Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década.

El bebé nació prematuro, motivo por el cual permanece en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi, donde fue recibido.

En este contexto, este viernes fue María Fernanda Callejón quien habló con la flamante mamá primeriza y compartió el audio que le envió Rocío en La mañana con Moria, por la pantalla de El Trece. Antes, la panelista de Moria Casán explicó que a Marengo debieron practicarle una cesárea de urgencia, y brindó algunos detalles sobre la salud del recién nacido.

“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, indicó Callejón y, acto seguido, reprodujo al aire el mensaje de voz de la propia Rocío.

Embed

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, explicó entonces la creadora del icónico baile del koala.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, continuó Marengo con su relato.

Allí fue cuando detalló, muy emocionada: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

En cuanto al tiempo que Isidro deberá permanecer en neonatología, Rocío Marengo contó que estará “unos días”, aunque aclaró que “está bien”, y explicó que “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.