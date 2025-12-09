El profundo mensaje de Rocío Marengo sobre la salud de su bebito
En su cuenta de Instagram, Rocío Marengo compartió un mensaje sobre la salud de su hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort.
Rocío Marengo vive días de enorme emoción y alivio mientras acompaña la recuperación de su hijo Isidro, quien llegó al mundo antes de lo previsto. Desde una habitación del Sanatorio Otamendi, la conductora compartió una noticia que le devolvió la calma después de jornadas intensas: el bebé presentó una evolución destacada y pasó de Neo 1 a Neo 3, un indicador médico que confirma un avance significativo en su estado de salud. Ese cambio, celebrado por el equipo que la rodea, marcó un antes y un después en la experiencia que transita como mamá primeriza.
En sus redes sociales, Rocío decidió expresar la alegría del momento y publicó una imagen junto a amigas que la acompañan en este proceso. Allí compartió el mensaje“Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, dejando ver la mezcla de emoción, gratitud y alivio que siente mientras observa los progresos de su bebé. La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes venían siguiendo de cerca cada parte médico desde el nacimiento anticipado.
Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre, semanas antes de lo programado. Aunque Rocío tenía la cesárea prevista para más adelante, los médicos del sanatorio determinaron que era necesario adelantar el parto. A las 10.54 de la mañana nació Isidro Fort Marengo, con un peso de 2,480 kilos, y debido a que nació en la semana 34 –cuando un embarazo a término alcanza la semana 37– fue derivado de inmediato al área de neonatología para recibir cuidados específicos.
Desde entonces, la evolución del pequeño se convirtió en el eje de cada jornada para Marengo y su círculo íntimo. La noticia del cambio de sector dentro de neonatología representa un paso firme hacia su recuperación y alimenta las esperanzas de que pronto pueda continuar su desarrollo con mayor estabilidad. Para Rocío, este avance no solo significó un respiro emocional sino también la posibilidad de mirar con más tranquilidad los días que vienen, siempre rodeada del apoyo afectivo de quienes la acompañan desde el primer momento.
¿Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de su bebé?
A pocos días del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo se refirió al momento más importante de su vida y contó con enorme emoción cómo vivió la llegada al mundo del hijo tan buscado junto al empresario chocolatero Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década.
El bebé nació prematuro, motivo por el cual permanece en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi, donde fue recibido.
En este contexto, este viernes fue María Fernanda Callejón quien habló con la flamante mamá primeriza y compartió el audio que le envió Rocío en La mañana con Moria, por la pantalla de El Trece. Antes, la panelista de Moria Casán explicó que a Marengo debieron practicarle una cesárea de urgencia, y brindó algunos detalles sobre la salud del recién nacido.
“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, indicó Callejón y, acto seguido, reprodujo al aire el mensaje de voz de la propia Rocío.
“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, explicó entonces la creadora del icónico baile del koala.
“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, continuó Marengo con su relato.
Allí fue cuando detalló, muy emocionada: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.
En cuanto al tiempo que Isidro deberá permanecer en neonatología, Rocío Marengo contó que estará “unos días”, aunque aclaró que “está bien”, y explicó que “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.