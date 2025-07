Todo quedó grabado: asesinó con una ametralladora a su expareja y huyó

Embed

"¡Ya no tenemos nada!", le recriminaba la mujer mientras golpeaba con la escoba sobre el vehículo. En un momento, el hombre abre la puerta trasera, la del baúl, y toma algo que no se ve bien en un primer momento. Pero en cuanto se aleja un poco, se nota y causa sorpresa: es una ametralladora AR-15. Un arma de guerra que no debe estar en manos de la población civil. La mujer, de 28 años y madre de una niña de 11, quedó tendida en la calle. Murió rápidamente. El asesino, se subió a su auto y se fue a toda velocidad. Todavía sigue prófugo.