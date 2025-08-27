A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
OOPS

Cinthia Fernández denunció el mal momento que vivió los últimos días por el que recurrió a la Justicia

Por más de 10 días Cinthia Fernández vivió un perjudicial inconveniente del que recién ahora empieza a recuperarse. Aquí, qué le pasó y cómo hizo para sobreponerse.

27 ago 2025, 15:04
Cinthia Fernández denunció el mal momento que vivió los últimos días por el que recurrió a la Justicia
Cinthia Fernández denunció el mal momento que vivió los últimos días por el que recurrió a la Justicia

Cinthia Fernández denunció el mal momento que vivió los últimos días por el que recurrió a la Justicia

Dentro de las celebrities locales que más uso le dan a las redes sociales para obtener réditos económicos desde hace años se destaca Cinthia Fernández. Influencer por naturaleza, supo hacer de su cuenta de Instagram una verdadera fuente de ingresos con las más diversas promociones y campañas publicitarias.

Ocurre que desde hacía más de dos semanas, la mamá de Charis, Bella y Francesca estaba desaparecida de sus redes sociales y hasta era imposible visualizar su cuenta, lo que resultaba un verdadero misterio.

Así las cosas, en las últimas horas fue la propia Cinthia quien develó la intriga al reaparecer su perfil en la red. "Me mandaron una horda de bots para denunciar la cuenta por un motivo que no voy a decir para que no me sigan jodiendo. Es injusto pero ahora vamos a ir a una mediación para que la gente de meta pueda rastrear el IP de la persona que paga a los bots", comenzó explicando en una catarata de historias virtuales.

Embed

"Evidentemente tiene ganas de tirar la plata porque para denunciar una cuenta como la mía, necesitás de 5 mil dólares para arriba... tiene ganas, tiempo y plata", deslizó claramente molesta aunque sin perder el buen humor.

Pero claro que eso no fue todo, porque además Cinthia tuvo que dar la cara frente a las diferentes empresas con las que tenía pactados acuerdos comerciales y por una cuestión de fuerza mayor quedaron incumplidos.

"Algunos fueron divinos, otros poco comprensivos. Hay gente que se piensa que yo tenía ganas de no facturar por 14 días, porque esta es mi fuente de laburo. Expliqué con mucha paciencia y con lágrimas porque en la desesperación de que se me reduzca la facturación, había gente a la que no le estaba importando y pensaban que quería no pagar", disparó fiel a su estilo sin filtro.

Y si bien Afortunadamente Cinthia logró recuperar su cuenta para así poder continuar con sus actividades, la realidad es que seguirá de cerca el tema por la vía legal para intentar desentrañar quién estuvo detrás de este verdadero sabotaje.

Embed

Cinthia Fernández y Roberto Castillo se comprometieron en Brasil con una declaración romántica

A fines de julio, Cinthia Fernández y Roberto Castillo compartieron una noticia que llenó de alegría a sus seguidores: se comprometieron.

fue durante unas vacaciones en Brasil, cuando el abogado sorprendió a la modelo con una propuesta romántica que luego mostró en su cuenta de Instagram. “La única mujer que logró ponerme de rodillas y fue para proponerle casamiento”, escribió Castillo.

Cinthia, visiblemente emocionada, respondió al posteo con un mensaje lleno de amor y entusiasmo. “Mi marido. Mi sí a todo. Te amo”, escribió en mayúsculas, dejando en claro su felicidad.

roberto castillo y cinthia fernandez

En la publicación, Castillo incluyó varias postales de la escapada romántica. En la primera imagen, se los ve disfrutando de una cena al aire libre, en un entorno íntimo y cálido. También compartió un video de Cinthia caminando por las calles de Río de Janeiro.

En otro clip, la mostró en la playa luciendo una bikini blanca, mientras que en las siguientes imágenes retrató distintos rincones de la ciudad carioca.

De esta manera, este compromiso marca un nuevo capítulo en su historia de amor y sellan su decisión de construir un futuro juntos.

cinthia fernandez roberto castillo

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cinthia Fernández Roberto Castillo

Lo más visto