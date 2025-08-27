Cinthia Fernández denunció el mal momento que vivió los últimos días por el que recurrió a la Justicia

Pero claro que eso no fue todo, porque además Cinthia tuvo que dar la cara frente a las diferentes empresas con las que tenía pactados acuerdos comerciales y por una cuestión de fuerza mayor quedaron incumplidos.

"Algunos fueron divinos, otros poco comprensivos. Hay gente que se piensa que yo tenía ganas de no facturar por 14 días, porque esta es mi fuente de laburo. Expliqué con mucha paciencia y con lágrimas porque en la desesperación de que se me reduzca la facturación, había gente a la que no le estaba importando y pensaban que quería no pagar", disparó fiel a su estilo sin filtro.

Y si bien Afortunadamente Cinthia logró recuperar su cuenta para así poder continuar con sus actividades, la realidad es que seguirá de cerca el tema por la vía legal para intentar desentrañar quién estuvo detrás de este verdadero sabotaje.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo se comprometieron en Brasil con una declaración romántica

A fines de julio, Cinthia Fernández y Roberto Castillo compartieron una noticia que llenó de alegría a sus seguidores: se comprometieron.

fue durante unas vacaciones en Brasil, cuando el abogado sorprendió a la modelo con una propuesta romántica que luego mostró en su cuenta de Instagram. “La única mujer que logró ponerme de rodillas y fue para proponerle casamiento”, escribió Castillo.

Cinthia, visiblemente emocionada, respondió al posteo con un mensaje lleno de amor y entusiasmo. “Mi marido. Mi sí a todo. Te amo”, escribió en mayúsculas, dejando en claro su felicidad.

roberto castillo y cinthia fernandez

En la publicación, Castillo incluyó varias postales de la escapada romántica. En la primera imagen, se los ve disfrutando de una cena al aire libre, en un entorno íntimo y cálido. También compartió un video de Cinthia caminando por las calles de Río de Janeiro.

En otro clip, la mostró en la playa luciendo una bikini blanca, mientras que en las siguientes imágenes retrató distintos rincones de la ciudad carioca.

De esta manera, este compromiso marca un nuevo capítulo en su historia de amor y sellan su decisión de construir un futuro juntos.