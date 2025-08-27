La tajante reacción de Migue Granados a las críticas de Nico Occhiato: "No lo linkeo con valores, es trabajo"

Granados también justificó las decisiones laborales tomadas por OLGA: "Yo banco que no fue careta y dijo 'mirá, conmigo se portaron mal y no voy a ir a tu cumpleañitos'. La realidad es que nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año, le ofrecimos laburo porque nos gustaba, llamamos de Blender a Evita Luna, y los de Blender vinieron al torneo, es trabajo".

Con tono reflexivo, añadió: "Cuando alguien que está en tu casa elige irse a otro lado, duele. Entiendo que esté ofendido y que no quiera venir al cumpleañitos. No me parece loco. Lo que planteó me parece correcto, yo haría lo mismo. No me parece un tema de valores".

Y concluyó con una aclaración: "Yo no lo linkeo con los valores, para mí es trabajo".

Finalmente, el periodista Alejandro Guatti le preguntó: "¿Hablarías con Nico así como él fue a hablar con Mario (Pergolini)?". A lo que Granados respondió con firmeza: "No hay nada que hablar".

Mario Pergolini habló sobre la pelea entre LUZU y OLGA: mensaje inesperado para Nico Occhiato y Migue Granados

La escena del streaming en Argentina atraviesa una etapa de alta tensión. Las distintas plataformas luchan por captar la atención de las audiencias, los egos se inflan, y los cruces verbales se volvieron moneda corriente. En medio de ese panorama, Mario Pergolini se refirió al enfrentamiento entre LUZU y OLGA, el conflicto mediático que involucra a Nico Occhiato, fundador de LUZU TV, y Migue Granados, principal figura de OLGA.

El reconocido comunicador decidió no mantenerse al margen. En lugar de echar más leña al fuego, optó por calmar las aguas. “Dejemos de pelearnos entre nosotros. Ya nos peleamos en la tele por los números. Eso era de la tele”, expresó Pergolini en su programa matutino Dejá que entre el sol, que se emite por Vorterix.

"El número es una vanidad momentánea"

Durante mucho tiempo, Mario Pergolini fue una figura clave en los medios tradicionales. Su rol como conductor, productor y referente le da peso a sus palabras. En esta ocasión, aprovechó esa autoridad para enviar un mensaje contundente: la competencia por el rating ya no tiene sentido. “No importa el número. El número es una vanidad momentánea”, afirmó el exCQC. Según él, el enfoque debe cambiar hacia otros valores: generar comunidad, ofrecer contenido de calidad y construir un medio con identidad propia y sostenibilidad.

Estas declaraciones se dieron luego del intercambio entre Migue Granados y Nico Occhiato, que incluyó ironías, comentarios al aire con doble sentido y publicaciones en redes sociales. La polémica fue creciendo y se instaló como tema central en el universo digital argentino.

El respaldo de Pergolini a Nico Occhiato

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue el apoyo que Pergolini brindó a Occhiato, al mencionar el mensaje conciliador que el joven conductor publicó recientemente. “Lo que dijo ayer es muy correcto: estamos generando comunidad. Tenemos que construir buenas comunidades, que hagan que esto sobreviva”.

Una advertencia con ironía para LUZU y OLGA

Con su estilo característico, directo y con tintes sarcásticos, Mario Pergolini no solo dio su opinión, también dejó una advertencia. Lo hizo con tono de consejo, pero sin perder su sello irónico.

“Tomen el consejo de este hombre adulto”, dijo entre risas. Y añadió: “Van a terminar tirándose con cosas pesadas que van a lamentar en algún momento de sus vidas”.