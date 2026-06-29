Tragedia en Venezuela: ya son 1.719 los muertos y más de 5.000 los heridos

Los movimientos sísmicos provocaron severos daños materiales en La Guaira, donde las autoridades declararon el estado de desastre y dispusieron un control militar en la zona.

Autoridades venezolanas indicaron que fueron relevados 855 edificios afectados por los sismos, de los cuales 189 colapsaron por completo. (Foto: Reuters)

Cinco días después de la tragedia, continúan las operaciones de búsqueda y rescate con un mayor despliegue de maquinaria y la participación de equipos internacionales. La Guaira sigue concentrando la mayor cantidad de víctimas y daños, mientras las fuerzas de seguridad mantienen tareas de vigilancia y asistencia en el área afectada.

Una nueva réplica generó alarma en Caracas y La Guaira

En tanto, un nuevo movimiento sísmico se registró este lunes por la mañana en Venezuela y volvió a sentirse con intensidad en Caracas y en el estado de La Guaira.

El temblor ocurrió poco después de las 7 de la mañana y fue percibido en distintos sectores de la capital venezolana y de La Guaira, una de las regiones más castigadas por el desastre.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la réplica alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, sobre la costa del país. El fenómeno provocó que numerosos habitantes abandonaran nuevamente sus viviendas por precaución.

Desde los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado, las autoridades contabilizaron más de 400 réplicas. Por ese motivo, siguen vigentes distintas medidas preventivas, entre ellas restricciones para el uso de ascensores y cortes del suministro de gas natural en algunos sectores, especialmente en Caracas.

Los especialistas advirtieron que la actividad sísmica podría mantenerse durante al menos dos semanas más.