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Tragedia en Venezuela: ya son 1.719 los muertos y más de 5.000 los heridos

Las autoridades actualizaron el balance de víctimas por los terremotos que sacudieron la zona costera venezolana. La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate.

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La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate. (Foto: Reuters)

La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate. (Foto: Reuters)

El Gobierno de Venezuela informó que ascendió a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron la zona costera del país el miércoles pasado. Además, se registraron 5.034 heridos, según el último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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La nueva actualización refleja un fuerte incremento respecto del reporte difundido el domingo, cuando se habían contabilizado 1.450 fallecidos y 3.150 personas heridas.

La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate. (Foto: Reuters)

La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate. (Foto: Reuters)

Rodríguez también indicó que fueron relevados 855 edificios afectados por los sismos, de los cuales 189 colapsaron por completo. Asimismo, destacó que el 90% del servicio eléctrico ya fue restablecido en La Guaira, el estado que sufrió los mayores daños.

La emergencia dejó además 15.866 personas damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. En paralelo, Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

Los movimientos sísmicos provocaron severos daños materiales en La Guaira, donde las autoridades declararon el estado de desastre y dispusieron un control militar en la zona.

Autoridades venezolanas indicaron que fueron relevados 855 edificios afectados por los sismos, de los cuales 189 colapsaron por completo. (Foto: Reuters)

Autoridades venezolanas indicaron que fueron relevados 855 edificios afectados por los sismos, de los cuales 189 colapsaron por completo. (Foto: Reuters)

Cinco días después de la tragedia, continúan las operaciones de búsqueda y rescate con un mayor despliegue de maquinaria y la participación de equipos internacionales. La Guaira sigue concentrando la mayor cantidad de víctimas y daños, mientras las fuerzas de seguridad mantienen tareas de vigilancia y asistencia en el área afectada.

Una nueva réplica generó alarma en Caracas y La Guaira

En tanto, un nuevo movimiento sísmico se registró este lunes por la mañana en Venezuela y volvió a sentirse con intensidad en Caracas y en el estado de La Guaira.

El temblor ocurrió poco después de las 7 de la mañana y fue percibido en distintos sectores de la capital venezolana y de La Guaira, una de las regiones más castigadas por el desastre.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la réplica alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, sobre la costa del país. El fenómeno provocó que numerosos habitantes abandonaran nuevamente sus viviendas por precaución.

Desde los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado, las autoridades contabilizaron más de 400 réplicas. Por ese motivo, siguen vigentes distintas medidas preventivas, entre ellas restricciones para el uso de ascensores y cortes del suministro de gas natural en algunos sectores, especialmente en Caracas.

Los especialistas advirtieron que la actividad sísmica podría mantenerse durante al menos dos semanas más.

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