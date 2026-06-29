"Machista y soberbio": destrozaron a Manuel por cómo le habló a Luana en Gran Hermano

Luana: -Estoy hablando con ella y te cagás de risa de atrás.

Manuel: -Decidite vos, que no sabés si hace A, B o C. Dale, reina.

Luana: -¿Que no sé qué? No entiendo a lo que vas.

Manuel: -Bueno, sentate y aprendelo, no sé. Pensalo.

Luana: -Yo no tengo nada que pensar. A mí no me tratés así, boludo. ¿Pensar qué?

Manuel: -No tengo ganas de explicarte.

Luana: -Mejor, no me hablés y yo tampoco te hablo. Si te dije algo es porque te estabas cagando de risa de mí.

El video no tardó en circular en X, donde cientos de usuarios salieron en defensa de Luana y cuestionaron la actitud de Manuel. Entre los comentarios más compartidos se leyeron mensajes como: "Nunca escuché a Marcos Ginocchio ni a Tato hablarle así a una mujer. Se le está cayendo la careta", "'Sentate y aprendelo', le tira. Se cree mil el machito basureando a una mujer" y "Lo soberbio y machista que es Manuel, además de burlista. La gente no se da cuenta; encima se hace el nenito bueno". Las críticas convirtieron al participante en uno de los temas más comentados del día en la red social, donde el debate sobre su comportamiento frente a Luana no dejó de crecer.

¿Qué pasó entre Manuel Ibero y Yanina Zilli que desató una pelea feroz en Gran Hermano?

Lo que arrancó como una disputa por la temperatura del ambiente terminó en un estallido mayúsculo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Yanina Zilli perdió la paciencia y arremetió a los gritos contra Manuel Ibero por el uso del aire acondicionado, en un cruce que dejó al resto de los participantes en un clima de tensión extrema. El episodio, aunque disparado por algo tan cotidiano, dejó al descubierto fricciones acumuladas durante meses de convivencia.

La primera en explotar fue Yanina, que apagó el equipo y descargó su hartazgo sin filtros: "Pará un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de joder", lanzó. La situación sorprendió al resto de los presentes, pero lejos de calmarse, Zilli apuntó directamente contra Manuel y lo acusó de haber manipulado el control en más de una ocasión sin consenso del grupo: "Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por esa puerta. Manu me puso el aire en 19 el otro día", siguió.

La respuesta de Manuel llegó en un tono defensivo: "No fui yo y nunca te grité", intentó aclarar. Pero Zilli no dio el brazo a torcer: "Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés", retrucó. En medio del cruce, Andrea del Boca también se metió en la discusión y echó más leña al fuego: "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19", lanzó. Mientras tanto, Manuel continuaba lavando los platos como si nada, lo que generó aún más incomodidad en la escena.