La actitud de la China Suárez tras las duras declaraciones de Rusherking sobre su noviazgo

El artista también cuestionó la manera en que algunos cronistas lo abordaban y sostuvo que ciertas preguntas buscaban provocar una reacción: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

Mientras el cantante repasó las consecuencias de haber quedado en el centro de la atención mediática, la China continuó compartiendo contenido personal con sus seguidores. Aunque su historia se publicó después de la entrevista, no hubo una referencia que permitiera interpretarla como una respuesta a Rusherking.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja la China Suárez y Rusherking

La China Suárez y Rusherking estuvieron en pareja durante unos diez meses, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023. Se conocieron en una fiesta Bresh y el romance quedó expuesto cuando circularon imágenes de ambos bailando juntos en el after de los Martín Fierro. Poco después, el cantante confirmó en televisión que estaba enamorado y comenzaron a compartir su historia en las redes.

Durante el noviazgo, compartieron viajes a México, Nueva York y Qatar, donde disfrutaron del Mundial de 2022. También hubo encuentros con amigos y momentos familiares junto a los hijos de la actriz. Entre los gestos románticos que más repercusión tuvieron estuvo el auto que el músico le regaló a Eugenia por su cumpleaños, en marzo de 2023.

La música también dejó recuerdos de su relación. La China protagonizó el videoclip de Perfecta, de Rusherking y Dread Mar-I, y después ambos lanzaron Hipnotizados. En ese video recrearon un casamiento y participaron personas de su entorno, incluida Rufina, la hija mayor de Suárez. El estreno se produjo pocas semanas antes de que confirmaran la ruptura.

Finalmente, en abril de 2023 anunciaron la separación a través de Instagram, después de varios días de versiones sobre una crisis. Eugenia expresó su tristeza por el final de una relación en la que había proyectado un futuro, mientras el cantante destacó el cariño entre ambos y negó que se hubieran lastimado. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos”, escribió Rusherking al comunicar el cierre de aquella etapa.