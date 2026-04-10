Trump advirtió a Irán antes de la mediación en Pakistán: "Estamos llevando a cabo un rearme"
El presidente estadounidense advirtió que preparan "los barcos con la mejor munición" de fracasar las negociaciones con Irán.
Los buques de guerra de Estados Unidos están siendo equipados nuevamente con armamento ante la posibilidad de un nuevo ataque contra Irán si fracasan las conversaciones que se realizarán en Pakistán. Así lo advirtió este viernes el presidente de Norteamérica, Donald Trump, en declaraciones al diario New York Post.
“Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva”.
Trump también sostuvo que Irán “no tiene cartas” más allá del control del estrecho de Ormuz. Según expresó, “los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!”.
Horas antes, el presidente estadounidense había publicado un mensaje breve en su red social, Truth Social, donde escribió: “¡¡¡REARME MÁS PODEROSO DEL MUNDO!!!”.
El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos
En paralelo, el vicepresidente JD Vance partió este viernes hacia Islamabad para encabezar la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán previstas para el fin de semana. Antes de despegar desde la Base Conjunta Andrews, lanzó una advertencia a Teherán.
“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”, señaló.
La propuesta presentada por Washington consta de 15 puntos y pone el foco en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán respondió con un plan de 10 puntos que incluye el control del paso marítimo, el cobro de un peaje a los buques que lo atraviesen, el cese de las operaciones militares regionales y el levantamiento total de las sanciones.
La tensión por Líbano
El conflicto también tiene como eje a Líbano. Israel continuó sus ataques contra Hezbollah pese a la entrada en vigor del alto el fuego, y el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó la afirmación del jefe de gobierno paquistaní, Shehbaz Sharif, quien había señalado que la tregua incluía al territorio libanés.
Vance adoptó un tono más moderado al indicar que podría haber existido un “malentendido legítimo” sobre la inclusión de Líbano en el acuerdo. Por su parte, Irán advirtió que no participará de las conversaciones si no se establece previamente un alto el fuego en ese país.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, publicó en la red X que los ataques israelíes contra Líbano dejaban sin sentido las negociaciones. Irán, además, mantiene su negativa a ceder ante las exigencias de Washington respecto de su programa nuclear.