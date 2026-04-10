Trump advirtió a Irán antes de la mediación en Pakistán: "Estamos llevando a cabo un rearme"

El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos

En paralelo, el vicepresidente JD Vance partió este viernes hacia Islamabad para encabezar la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán previstas para el fin de semana. Antes de despegar desde la Base Conjunta Andrews, lanzó una advertencia a Teherán.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump eligió a James David Vance como su candidato a vicepresidente Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump eligió a James David Vance como su candidato a vicepresidente. (Foto: archivo)

“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”, señaló.

La propuesta presentada por Washington consta de 15 puntos y pone el foco en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán respondió con un plan de 10 puntos que incluye el control del paso marítimo, el cobro de un peaje a los buques que lo atraviesen, el cese de las operaciones militares regionales y el levantamiento total de las sanciones.

La tensión por Líbano

El conflicto también tiene como eje a Líbano. Israel continuó sus ataques contra Hezbollah pese a la entrada en vigor del alto el fuego, y el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó la afirmación del jefe de gobierno paquistaní, Shehbaz Sharif, quien había señalado que la tregua incluía al territorio libanés.

Vance adoptó un tono más moderado al indicar que podría haber existido un “malentendido legítimo” sobre la inclusión de Líbano en el acuerdo. Por su parte, Irán advirtió que no participará de las conversaciones si no se establece previamente un alto el fuego en ese país.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, publicó en la red X que los ataques israelíes contra Líbano dejaban sin sentido las negociaciones. Irán, además, mantiene su negativa a ceder ante las exigencias de Washington respecto de su programa nuclear.