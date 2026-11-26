El pasajero contó que, tras el incidente, quedaron dentro de la formación sin certezas sobre lo que había ocurrido ni sobre cómo podían salir. La presencia de humo y las chispas aumentaron el temor de que el fuego se propagara. “Había humo y no sabía por dónde ir, para atrás, para adelante. No sabía dónde recorrer”, describió.

Según su testimonio, algunos pasajeros intentaron desplazarse hacia otros vagones para alejarse de la zona donde se habían producido las chispas. Sin embargo, también había preocupación por lo que podía suceder en el resto de la formación.

“La gente fue para el fondo, pero parece que también empezaba a tener chispas. Yo no llegué al fondo”, explicó.

El hombre estimó que el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y aseguró que la asistencia llegó aproximadamente 20 minutos después. Durante ese tiempo, los pasajeros permanecieron en medio de la incertidumbre y el temor.

Pasajeros nerviosos y más de una hora de espera

Otra pasajera contó que la formación estaba llena cuando ocurrió el episodio, alrededor de las 7 de la mañana, en plena hora pico. Según relató, permanecieron más de una hora en el lugar y el clima entre los usuarios era de nerviosismo.

“Estaban todos nerviosos”, describió al recordar el momento. También confirmó que algunos pasajeros intentaron desplazarse hacia los vagones de atrás, aunque aclaró que no observó empujones ni vio chicos entre las personas que viajaban.

Mientras continuaba el operativo, desde el lugar informaron que algunos pasajeros se retiraban por sus propios medios y que no todos necesitaban asistencia médica. En varios casos, presentaban agitación luego de subir por el terraplén para alejarse de la formación.

La evacuación y el operativo del SAME

El episodio generó un importante despliegue de emergencia para asistir y evacuar a los pasajeros. Según la información difundida durante el operativo, el SAME atendió a 219 personas, mientras que la formación transportaba alrededor de 400 pasajeros.

Las imágenes registradas por quienes viajaban en el tren mostraron los chispazos, el humo y la preocupación de las personas que intentaban alejarse de la formación. Algunos pasajeros debieron descender y subir por el terraplén para llegar a una zona segura.

También se observó a personas que recibieron asistencia médica, entre ellas una mujer que fue trasladada en camilla luego de descompensarse.

Otra pasajera relató que permaneció más de una hora en el lugar y que, durante el episodio, sintió el impacto y el olor a humo. “Estaban todos nerviosos”, contó al recordar cómo reaccionaron quienes viajaban en la formación.