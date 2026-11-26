Esta situación no habría sido bien recibida por la modelo ni por el entorno familiar del actor, lo que habría profundizado las diferencias entre ambos tras su separación.

Quién es Marian Saud, la mujer vinculada sentimentalmente con Facundo Arana

En medio de las versiones sobre el presente amoroso del actor, Pepe Ochoa reveló que la mujer en cuestión se llama Marian Saud y se dedica al diseño.

Según contó el integrante de LAM, algunas publicaciones que la diseñadora realizó en sus redes sociales habrían sido determinantes para desatar el malestar de María Susini.

“Y lo que empezó a pasar, que empezó a molestar, es que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo, y no le gustó nada a María”, detalló Ochoa.

De acuerdo con la información que manejaba el periodista, estas imágenes habrían generado incomodidad en el círculo íntimo del actor, especialmente por las versiones sobre sus intenciones de reconciliarse con la madre de sus hijos.

Por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini se pronunciaron públicamente sobre estas revelaciones, mientras que el supuesto romance del actor con Marian Saud tampoco fue confirmado por sus protagonistas.

Lo cierto es que la aparición del nombre de la diseñadora abrió un nuevo capítulo en la separación de una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo argentino.