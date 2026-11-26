Por qué Facundo Arana no puede entrar al country donde vive María Susini y qué pasa con sus hijos

En esa línea, Ochoa profundizó acerca de otra diferencia que tenía Facundo Arana con la relación que habría mantenido su hija con una persona mayor a ella, algo que estaba en desacuerdo.

"Hace un tiempo viene arrastrando una situación con una de las hijas de Facundo, un poco complicada, lo que llevó a que María decida que Facundo ni siquiera tenga autorización al country de Pilar donde viven. O sea, la cosa escaló bastante. Lo que me dicen es que no tienen contacto, que María no lo quiere ver", precisó el panelista.

Recordó además cuando su hija mayor estuvo hospitalizada y se le negó al actor el ingreso por ese tema: "A Facundo no lo dejaban entrar a la clínica porque él rechazaba el vínculo que tenía su hija desde que estaba de novia con alguien. Ya se peleó, estaba de novia con alguien un poquito más grande que era su profesor de equitación y él siempre estuvo en contra".

"María sobre esa situación apañando a su hija y en ese momento no dejaban entrar a Facundo al hospital porque él estaba absolutamente en contra de esta relación y el novio estaba. María estaba a favor, mientras que Facundo decía: ‘Vos tenés 18 y tu profesor tiene 40 pirulos’. Me parece que la diferencia es un montón", añadió sobre aquella diferencia de pensamientos entre la modelo y el actor.

Sobre el final del relato, el periodista indicó que Facundo Arana no cuenta con autorización para ingresar al country donde vive María Susini con sus hijos.

"Hablan simplemente por cuestiones de los niños y le prohibieron la entrada al country donde vivían en Pilar”, concluyó sobre la decisión que marca la distancia entre los dos.