Trump firma la ley y estalla Washington: qué revelarán los explosivos documentos de Epstein

El Departamento de Justicia tiene 30 días para que esto suceda. Sin embargo, persisten lagunas legales. El presidente intentó atribuirse el mérito de la legislación, a pesar de los meses de presión para que se bloqueara. El proyecto de ley contiene importantes excepciones que podrían significar que muchos documentos permanezcan confidenciales.

Archivos Epstein: desclasificados pero no tanto

Como si fuera la "letra chica de un contrato". políticos y opositores deben revisar el decreto presidencial y luego, lo que, efectivamente, se desclasifique. Siempre hay verdades a medias. Trump asegura que su nombre quedará limpio y que podrá despegarse para siempre de la sombra de Jeffrey Epstein. El Senado aprobó de manera casi unánime - solo un voto en contra - por la desclasificación. Trump tomó entonces esta medida, que tiene sus bemoles.

Si hay elementos que puedan comprometer la inteligencia y seguridad del país, no serán relevados de mantener el secreto. Y esa alternativa es muy amplia como para no "tapar" algún registro comprometedor de quien es hoy el presidente del país. Lo mismo sucede con datos que puedan surgir de los "contactos" que allí aparecen. Por ejemplo, Donald Trump siempre dice que los demócratas cuidaron la imagen del presidente Bill Clinton. Por qué no hacer lo mismo con el magnate republicano.

Lo cierto es que lo poco que se ha conocido ha sido motivo de interés. Trump dijo que apenas lo conocía. Pero hay varias fotos de ellos juntos en hace años y el hoy presidente no estaba con su mujer de la época. Lo mismo sobre las reuniones en mar-a-lago o en la famosa "isla de la fantasía" que tenía el propio Epstein para llevar a sus "amigos/clientes/contactos".

Si encuentros sexuales se ocultan bajo, concatcos secretos que pueden vulnerar la seguridad nacional, jamás serán conocidos.