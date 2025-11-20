En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Secretos
Escándalo desclasificado

Trump firma la ley y estalla Washington: qué revelarán los explosivos documentos de Epstein

Jeffrey Epstein es el financiero estadounidense que se hizo famoso por sus conexiones con poderosos políticos, celebridades y empresarios. Fue condenado por abuso sexual, explotación y tráfico de menores. Apareció muerto en su celda en 2019. Trump ordenó desclasificar archivos y dice que no tuvo relación con ese personaje.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
qué dirán los archivos sobre Epstein y Trump que el presidente norteamericano ordenó desclasificar. (Foto: A24.com)

qué dirán los archivos sobre Epstein y Trump que el presidente norteamericano ordenó desclasificar. (Foto: A24.com)

"¡ACABO DE FIRMAR EL PROYECTO DE LEY PARA LIBERAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!", escribió en su cuenta para las redes sociales el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En una mezcla de ceder ante la presión creciente y la apuesta del mandatario porque nada surja de esos archivos que, desde un pasado lejano, puedan comprometer lo que siempre define como "la mejor presidencia en la historia de los Estados Unidos".

Leé también El extraño mensaje de Trump que puso en aprietos a la primera ministra de Italia, Meloni
Meloni, incómoda con la incontiencia de los posteo de Donald Trump. (Foto: Reuters)

Pero es como una caja de pandora, la cual el periodismo y la oposición demócrata quieren tener la oportunidad de revisar. Epstein murió en prisión en 2019, luego de ser condenados a delitos por abuso sexual y una red que se benefició con contactos en la política y en Hollywood. Su muerte es aún un misterio. Lo encontraron colgado en su celda, pero las dudas se mantienen hasta el día de hoy.

Por sus implicancias - los contactos de personalidades con menores de edad para relaciones sexuales- Andrés, de la familia real británica, cayó "de millonario a mendigo". Tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial para pagar una fortuna en millones de libras esterlinas para que una mujer cesara con su acusación de haberla violado al menos 3 veces - una incluso en Londres - mientras era menor de edad. Por ese escándalo, Andrés perdió toda representación de la corona, decisión tomada por su madre, la entonces reina Isabel II. Ahora, su hermano el rey Carlos III lo rebajó poco menos que a la condición de un plebeyo.

En Estados Unidos no hay rey, pero Donald Trump espera que ese caso que le viene del pasado, no estropee este presente en el sueña con un Estados Unidos grande nuevamente y un premio Nobel de la Paz, que, según él, ya debería haber conseguido. Por eso, firmó el decreto que desclasifica todo el caso Epstein.

El Departamento de Justicia tiene 30 días para que esto suceda. Sin embargo, persisten lagunas legales. El presidente intentó atribuirse el mérito de la legislación, a pesar de los meses de presión para que se bloqueara. El proyecto de ley contiene importantes excepciones que podrían significar que muchos documentos permanezcan confidenciales.

Archivos Epstein: desclasificados pero no tanto

Como si fuera la "letra chica de un contrato". políticos y opositores deben revisar el decreto presidencial y luego, lo que, efectivamente, se desclasifique. Siempre hay verdades a medias. Trump asegura que su nombre quedará limpio y que podrá despegarse para siempre de la sombra de Jeffrey Epstein. El Senado aprobó de manera casi unánime - solo un voto en contra - por la desclasificación. Trump tomó entonces esta medida, que tiene sus bemoles.

Si hay elementos que puedan comprometer la inteligencia y seguridad del país, no serán relevados de mantener el secreto. Y esa alternativa es muy amplia como para no "tapar" algún registro comprometedor de quien es hoy el presidente del país. Lo mismo sucede con datos que puedan surgir de los "contactos" que allí aparecen. Por ejemplo, Donald Trump siempre dice que los demócratas cuidaron la imagen del presidente Bill Clinton. Por qué no hacer lo mismo con el magnate republicano.

Lo cierto es que lo poco que se ha conocido ha sido motivo de interés. Trump dijo que apenas lo conocía. Pero hay varias fotos de ellos juntos en hace años y el hoy presidente no estaba con su mujer de la época. Lo mismo sobre las reuniones en mar-a-lago o en la famosa "isla de la fantasía" que tenía el propio Epstein para llevar a sus "amigos/clientes/contactos".

Si encuentros sexuales se ocultan bajo, concatcos secretos que pueden vulnerar la seguridad nacional, jamás serán conocidos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Secretos Estados Unidos Escándalo abuso sexual
Notas relacionadas
Cómo es el plan de paz de Trump en Gaza que logró el apoyo extraordinario de Israel y la ONU
"¡Silencio, cerdita!", el insulto de Donald Trump a una periodista en el avión presidencial
Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar