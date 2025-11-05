Quién es Zohran Mamdani, el joven de 34 años que fue elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Los mayores niveles de participación se dieron en Brooklyn, el distrito más poblado, donde más de 395.000 personas emitieron su voto hasta media tarde.

Por su parte, Cuomo —quien gobernó el estado entre 2011 y 2021, antes de renunciar tras denuncias de acoso sexual— buscaba regresar al centro de la política local. Su padre, Mario Cuomo, también había sido gobernador en tres mandatos consecutivos (1983-1994).