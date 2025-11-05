Quién es Zohran Mamdani, el joven de 34 años que fue elegido como nuevo alcalde de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani, de apenas 34 años, hizo historia al imponerse en las elecciones celebradas en Nueva York y convertirse en el segundo alcalde más joven de la ciudad, además del primero de fe musulmana en alcanzar ese cargo.
Con el 50% de los votos, Mamdani superó al exgobernador Andrew Cuomo, quien se presentó como candidato independiente y obtuvo el 41%, una diferencia ya irreversible con el 90% de las mesas escrutadas.
Mamdani, que representa al barrio de Astoria, en Queens, había sido electo en 2020 como asambleísta estatal, emergiendo desde uno de los distritos más progresistas de Nueva York. Su ascenso político se consolidó con una campaña enfocada en la vivienda asequible, el transporte público y la igualdad económica.
Mamdani nació en Uganda, hijo de Mahmood Mamdani (academico de origen indio) y Mira Nair (directora de cine indo-estadounidense).
Durante su infancia vivió en Uganda, luego en Sudáfrica y finalmente se trasladó a Nueva York cuando tenía siete años.
Estudió en la escuela pública de NYC y obtuvo un título de bachiller en Africana Studies en Bowdoin College.
Antes de entrar en política formal, trabajó como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias (housing counsellor) para hogares de bajos ingresos en Queens.
Fue elegido para la Asamblea del Estado de Nueva York en 2020 (asamblea estatal) representando el distrito 36.
En su plataforma como candidato a alcalde, propone reformas ambiciosas en vivienda, transporte, salario mínimo, servicios públicos: por ejemplo, servicio de autobuses gratuito, congelamiento de alquileres para viviendas reguladas, aumento del salario mínimo a $30 por hora para 2030.
En cuanto a identidad, se identifica como musulmán chií (rama duodecimana) y forma parte de comunidades de origen inmigrante.
De acuerdo con la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, cerca de 1,8 millones de neoyorquinos participaron en los comicios, marcando un récord de participación para una elección no presidencial. Solo en la votación anticipada de la semana previa se registraron más de 735.000 sufragios, según datos difundidos por CNN.
Los mayores niveles de participación se dieron en Brooklyn, el distrito más poblado, donde más de 395.000 personas emitieron su voto hasta media tarde.
Por su parte, Cuomo —quien gobernó el estado entre 2011 y 2021, antes de renunciar tras denuncias de acoso sexual— buscaba regresar al centro de la política local. Su padre, Mario Cuomo, también había sido gobernador en tres mandatos consecutivos (1983-1994).