El polémico comentario que hizo Nati Jota sobre Messi que provocó la peor reacción de Antonela Roccuzzo

nati jota tuit

antonela roccuzzo dejó de seguir a nati jota

Cómo fue el encuentro entre Donald Trump y Lionel Messi en la Casa Blanca

Lionel Messi vivió el último jueves una jornada histórica en Washington: junto al plantel del Inter Miami visitó la Casa Blanca y fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ceremonia se enmarca en la tradición norteamericana de rendir tributo a los campeones de las principales ligas deportivas. El encuentro tuvo lugar en el Salón Este, con la presencia del entrenador Javier Mascherano y figuras como Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

La invitación llegó tras la consagración del club de Florida en la Major League Soccer (MLS), logro que abrió las puertas de la residencia presidencial para el equipo.

Durante el acto, Trump dedicó palabras especiales a Messi y resaltó el desafío que enfrentó desde su llegada al fútbol estadounidense. “Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó”, expresó ante los presentes. Luego, mirando al capitán argentino, agregó: “Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste. Es impresionante, así que felicitaciones”.

El mandatario también reveló un detalle personal: su hijo es fanático de Messi, aunque aclaró que siente admiración por Cristiano Ronaldo.

De esta manera, el homenaje en la Casa Blanca no solo celebró el título del Inter Miami, sino que también puso en primer plano la figura de Messi, quien sigue sumando reconocimientos en cada rincón del mundo.