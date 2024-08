Venezuela: la carta "clandestina" de Machado, la respuesta de Maduro a EE.UU. y el pedido de Brasil

A una semana casi de la elección, no se sabe en que se basa la comisión electoral para haber dado triunfador al lider bolivariano.

Por su parte, Nicolás Maduro le respondió con dureza al gobierno estadounidense de Joe Biden, luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijese claramente que el ganador de las elecciones fue el opositor Edmundo González Urrutia.

"Los Estados Unidos deben quitar sus narices de Venezuela", amonestó el dictador bolivariano.

La opositora venezolana Corina Machado, en la clandestinidad

La figura más popular de la oposición venezolana tiene pendiente una orden de captura, pedida nada menos que por Nicolás Maduro a la justicia bolivariana. Es por eso que su tarea para reclamar en Venezuela y al mundo que se acepte el triunfo de Edmundo González Urrutia se hecho más difícil. Decidió buscar un refugio y retirarse de las calles.

Así, más preservada, continúa sus arengas para que la población se mantenga movilizada reclamando por el fraude electoral.

Escribió un artículo en el Wall Street Journal para describir el momento particular que vive ella y Venezuela. El artículo lleva por título toda una declaración y una búsqueda de compromiso a la comunidad internacional: "Puedo demostrar que Maduro fue derrotado. Los venezolanos están listos para deshacerse de la dictadura. ¿Nos apoyará la comunidad internacional?".

Las dos cuestiones son claves para la democracia venezolana. Primero, porque es la única que dice sin tapujos que tiene al menos el 80% de las actas electorales para probar el triunfo 70 a 30% de Urrutia. A casi una semana de las elecciones, la comisión electoral no pudo exhibir un solo papel hasta el momento.

Además, pide el respaldo y la presión internacional porque sabe que es la única manera de mantener la presión sobre Maduro y, también, preservar su libertad y su vida.

"Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro", dice en las primeras líneas de su artículo en el WSJ.

Por eso dice en el final: "Los venezolanos hemos cumplido con nuestro deber. Hemos eliminado al Sr. Maduro. Ahora corresponde a la comunidad internacional decidir si tolera o no un gobierno demostrablemente ilegítimo. La represión debe cesar de inmediato, para que pueda alcanzarse un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Hago un llamado a quienes rechazan el autoritarismo y apoyan la democracia a unirse al pueblo venezolano en nuestra noble causa. No descansaremos hasta que seamos libres".

Machado pone en el mantenimiento de la presión internacional un elemento fundamental para hacer caer al régimen y llamó al pueblo a una gigantesca movilización para este sábado.

corina machado en la clnadestinidad.jpg María Corina Machado, sigue pidiendo la protesta ciudadana y la presión internacional contra el régimen de Maduro. (Foto: Gentileza El Nacional)

Nicolás Maduro a Estados Unidos: "Quita tus narices de Venezuela"

Mientras tanto, Maduro se comporta como si ya estuviera al frente de su tercer mandato, aunque el período comenzará el próximo 10 de enero de 2025. Pidió que se detenga a Corina Machado y a Edmundo González. Además, acuso que la gran mayoría de los venezolanos que regresaron de Estados Unidos y otros países para votar, han sido detenidos por protagonizar ataques violentos para alterar a las instituciones venezolanas.

Pero lo más llamativo, es que dijo que estaba dispuesto a revelar que trataron con los Estados Unidos en las negociaciones en Qatar para llegar a este proceso electoral. "Estados Unidos miente y no cumple con su palabra, ni siquiera la que firmó", declaró muy enojado.

Para Maduro, el anuncio de Antony Blinken fue demasiado. El secretario de Estado norteamericano reconoció oficialmente como ganador de las elecciones a Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro replicó diciendo: "Que los Estados Unidos saquen sus narices de Venezuela".

lula amlo y petro.jpg Lula, AMLO y Petro. Brasil, México y Colombia tienen poco margen para serguir evadiendo una definición sobre las elecciones en Venezuela. (Foto: Gentileza ESJ)

Lula da Silva y su ul último esfuerzo para salvar a Maduro

El presidente brasileño es uno de los pocos de la región que aún no se ha pronunciado personalmente sobre las elecciones en Venezuela. Su asesor en temas internacionales, Celso Amorim, viajó a Venezuela y habló de una "situación muy confusa y compleja". Al mismo tiempo, el partido de los Tabajadores (PT), al que pertenece Lula, reconoció la victoria de Maduro, pero el presidente brasileño no tuvo un pronunciamiento claro.

Como Lula juega también su interés en recuperar el protagonismo regional de su país, jugó la última carta antes de retirarle el apoyo a su "aliado". México estuvo ausente y Brasil junto a Colombia se abstuvieron en una resolución contra Venezuela en la OEA.

Inmediatamente después, los tres países firmaron un pedido conjunto destinado a Caracas. Le exigen que de manera "expedita" muestren las actas del día del comicio. Solo así "eliminarán las sospechas y acusaciones de fraude".

México, Colombia y Brasil, hasta ahora, están en un peligroso limbo frente a Venezuela. Son países muy importantes en la región como para no tener una posición clara en torno a las elecciones. Por eso, esta suerte de ultimátum: que la Comisión Nacional muestra de una vez las actas del comicio. Si no lo hace, rebatir al secretario de Estado norteamericano y a la propia Corina Machado no tendrá manera de sostenerse.