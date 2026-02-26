La Peña de Morfi: confirman quiénes serán los conductores ante los rumores de llegada de Soledad Pastorutti

Cuando se le preguntó quiénes serán los conductores de este año, aseguró: "Lizy y Diego son los conductores". Por último, también señaló: "El programa arrancará a fines de marzo e irá en vivo".

lizy tagliani diego leuco.jpg

Qué obra de teatro hará Lizy Tagliani en 2026

Lizy Tagliani sorprende con un gran cambio para ponerse en la piel de Miss Hannigan en el famoso musical Annie que llega el 19 de marzo al Teatro Broadway.

Para representar a la excéntrica directora de un orfanato, la actriz deja relegada su clásica imagen para comenzar a usar un vestuario desalineado y llena de maquillaje para acrecentar lo exagerado de su rol en la obra. Aquí estará acompañada con un gran elenco conformado por Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo.

ANNIE invita a reconectar con la emoción y la esperanza a través de una historia entrañable, acompañada por impactantes coreografías, una gran puesta en escena, un elenco de primer nivel y canciones inolvidables como “Tomorrow”, que celebran el amor, la familia elegida y la fuerza de los vínculos.

La sinopsis indica: ANNIE, una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizy Tagliani). Allí, con simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino. Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez). Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida.

Dependiendo de la función se va a poder disfrutar a la protagonista interpretada por alguna de estas tres jóvenes: Emma García Torrecilla, Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel Martínez.