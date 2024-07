Venezuela: quiénes eran los jóvenes que murieron en medio de las violentas protestas

“Por mí se puede morir todo aquel madurista que necesite de mí y prefiero mil veces morirme que pedirle ayuda a un madurista”, había escrito alrededor de las 15 en su cuenta de Facebook. El comentario acompañaba una publicación alusiva a las divisiones generadas en el país por la identificación con los distintos sectores políticos.

La contundente frase del joven fue publicada en Facebook en respuesta a una publicación que indicaba que "no se ganan enemigos por política". "Vivimos en un pueblito tan pequeño que no sabés cuándo vas a necesitar del que acabas de insultar", había indicado otro usuario en respuesta al mismo tema.

Tras haber sido baleado, Yzarra fue trasladado al Hospital Central de Maracay. Sin embargo, según indicó una fuente cercana a Efecto Cocuyo, el joven llegó sin signos vitales.

En tanto, también a través de las redes sociales, familiares y amigos le escribieron mensajes de despedida. “Te amare hoy mañana y siempre hermano eres mi mayor ejemplo, y solo por caminar las calles por un mejor futuro pasan las cosas”, expresó su hermano Isaías en la misma red social.

"Amigo, no puede ser. Ingeniero muchacho sano, trabajador, graduado de la UNEFA. Luchó para estudiar, graduarse y ser mejor. No puede ser mi amigo, me dueles en el alma. Rances Yzarra. No lo creo mi pana", se leyó en uno de los cientos mensajes de despedida dedicados al joven baleado durante las protestas.

En este mismo sentido, otro añadió: "“Mi negro que dolor! No puede ser cierto. Mald1t0s militares!!!! Merecen la Mu3rt3!!! Luchando por tu país no lo merecías. Está Guerra no la vamos a perder! Rances Yzarra descansa en paz y pronto en victoria, te queremos".

Los familiares del joven utilizaron las redes sociales para iniciar una colecta con el fin de cubrir los gastos de su funeral.

"Nos unimos en honor y colaboración con motivo de gastos funerales para la familia de nuestro compañero caído Rances Yzarra, quien producto de un impacto de perdigón en el pecho perdió la vida hoy", indica el flyer que muestra una foto de la víctima y los datos para contribuir con una colaboración económica.

Las protestas contra el fraude de Maduro en Venezuela dejaron varios muertos

Según diario El Mundo, fuentes independientes confirmaron la muerte violenta de al menos siete jóvenes, aunque varias más se encontraban bajo investigación.

Pasada la medianoche en Venezuela persistían los focos de enfrentamientos en distintos puntos del país. El Foro Penal denunció la muerte del joven Alejandro Graterol, de 18 años, quien fue alcanzado de un balazo en el cuello cuando protestaba en Yaracuy.

La misma suerte corrió un menor de 15 años en San Francisco, en el estado petrolero del Zulia, y otro joven en los alrededores de las protestas que tuvieron lugar junto al Instituto Venezolano de Seguros Sociales en el barrio caraqueño de Antímano, que durante años fue la zona donde el chavismo obtenía un porcentaje más alto de apoyos.

El Hospital Clínico de Maracay también difundió una lista con los nombres de las personas que resultaron afectadas durante las protestas y pidió la colaboración de los ciudadanos con recursos para atender a las víctimas.

Las víctimas de la represión chavista llegan después de que el líder del régimen se autoproclamara presidente por tercera vez tras unas elecciones ampliamente repudiadas a nivel internacional.

Otra víctima mortal, que falleció mientras cuidaba los votos ciudadanos en su pueblo, se llamaba José Valero, quien resultó alcanzado por un proyectil junto a su centro electoral en Patiecitos. Otros jóvenes también resultaron heridos de bala en el estado fronterizo de Táchira, donde también está presente la guerrilla colombiana aliada de Maduro.