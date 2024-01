Video: el momento en que un avión ruso es derribado con 65 prisioneros ucranianos a bordo

Sin embargo, en Kiev, la información es completamente diferente. Si bien el Il-76 es de transporte, en este caso no llevaba prisioneros de guerra, sino armamento y por eso fue atacado. Las autoridades no explicitaron con qué datos de inteligencia llegaron a la conclusión del transporte de armas y no de personas.

avion como el derribado.jpg El avión ruso Ilyushin Il-76, similar al derribado por Ucrania (Foto: gentileza Global Defense Corp.).

El gobernador de la ciudad de Belgorod fue otro de los funcionarios rusos que confirmó la muerte de todos los pasajeros, entre la tripulación y los que identificó como prisioneros de guerra ucranianos.

restos del avion estrellado.jpg Restos del avión ruso, derribado por misiles de ucrania en Belgorod (Foto: gentileza Moscow Times).

Una frontera caliente en plena guerra

La ciudad rusa de Bolgorod está a solo 79 kilómetros de la ucraniana de Jarkov. Allí, durante meses, se registraron duros combates en el intento de Ucrania de recuperar la ciudad, que está en el límite del avance que lograron los rusos en su ofensiva desde el oriente ucraniano.

Bolgorod fue sede de numerosos incidentes, algunos ocasionados por errores o defectos de misiles lanzados por el propio ejército ruso, aunque también se acusó a Ucrania de atacar objetivos militares con drones.

Ahora, se produce este incidente con el avión derribado. Ucrania reconoció haber lanzado el ataque que precipitó a tierra a la aeronave. Pero el "cargamento" del Ilyushin Il-76 difiere el enfoque. Una cosa es que se trate de armas rusas que regresaban a su país y otra muy diferente es que el propio ejército ucraniano haya acabado con la vida de 65 prisioneros de guerra.

"Nuestros pilotos, que llevaban a cabo una misión humanitaria, fueron derribados”, dijo el alcalde de Belgorod, buscando graficar otra trágica postal de un conflicto que está cerca de cumplir dos años.