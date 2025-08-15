En vivo Radio La Red
Mundo
Volodímir Zelensky
Cumbre
INVITADO INESPERADO

¿Zelensky disfrazado? La sorpresiva aparición en la previa de la cumbre Trump-Putin

Está todo listo para la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. En medio de los rumores sobre cuál papel puede jugar Volodimir Zelensky, una presencia inesperada se viralizó a nivel mundial.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Una visita inesperada en la cumbre entre Putin y Trump de este viernes en Alaska. (foto: A24.com)

El lugar no se eligió por casualidad. La base militar Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, la capital de Alaska, está llena de simbolismos. Alaska era rusa, hasta que una crisis económica de 1872 hizo que el zar se la vendiera a los Estados Unidos para ayudar con las deudas.

Además de la seguridad que una base militar le da a dos líderes de la talla de Putin y Trump. Pero hay un ausente, que va y viene por los pasillos, como jugador de fútbol que espera ser convocado a último momento: Volodimir Zelensky. El presidente ucraniano está que trina porque en Anchorage se puede dar una iniciativa de paz para la guerra de 3 años que, entre otras cosas, puede representar la pérdida del 20% del territorio ucraniano.

Pero en medio de enormes medidas de seguridad, como si fuera una película de espionaje, alguien logró llegar hasta donde no se puede. Un infiltrado.

La presencia inesperada en la cumbre de Alaska por Ucrania

La base Elmendorf-Richardson tiene un alambrado perimetral enorme. Custodiado por patrullas itinerantes y puestos militares fijos. Es de las más seguras y estratégicas de los Estados Unidos. Pero nada de eso sirvió para tener la plena paz que requieren Putin y Trump para discutir una resolución a la guerra en Ucrania.

Muy tranquilo - tal vez como disimularía un espía - una extraña presencia sorprendió a los periodistas y supuso un desafío extra para la seguridad. Caminaba y resoplaba por todo el perímetro de la base, como revisando para hallar el mejor lugar para escabullirse en su interior. Tampoco lo intimidaron los autos que pasan por la zona, las cámaras, los semáforos y el despliegue formidable por una cumbre.

Lo que causó esta sorpresa para la seguridad no fue otra cosa que un alce. Sí, un alce, uno de los animales más grandes que caminan por la Tierra. Es de la familia de los ciervos y sí, son los más voluminosos de todos. Habitan en las zonas frías de América del Norte. Como el hombre se ha extendido en su hábitat, ya es habitual verlos por paseos, calles y hasta se meten en hogares o negocios.

Un ejemplar adulto puede medir más de 3 metros de largo y más de dos de alto. Pero, además, con la cornamenta plenamente desarrollada, puede llegar a una envergadura de 3,5 metros. Y pueden pesar desde 250 hasta los 800 kilos.

En esa oportunidad, el alce no tenía cuernos, lo que también dio pie para suponer que era un espía que se despojó de esa cornamenta enorme, para trabajar más fácil durante la cumbre. Otros, en cambio, usaron esa presencia singular para hacer bromas... al más alto nivel.

¿Es un alce o Volodomir Zelensky disfrazado?

La broma fue inevitable porque la cumbre es una reunión de a dos: Putin con Trump. Aunque el presidente norteamericano dijo que espera una reunión entre los dos líderes en guerra, luego de la reunión de Alaska. Pero las bromas no solo son de la calle. También llegaron al más alto nivel.

María Zajarova es la rubia y llamativa vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Llamativa, porque su carácter y personalidad la ha llevado a polemizar arduamente con los mandatarios europeos y el propio Trump, por ejemplo. Y cultora de un estilo tan directo como condimentado con la ironía justa. Pues bien, la inefable funcionaria cercana a Putin, no iba a dejar pasar la oportunidad.

¿Un alce o Zelensky? Nada detuvo al curioso

(foto: Gentileza CBS)

En cuanto vio la imagen del Alce caminando por las cercanías de la base, subió una "picante" reflexión por las redes sociales

zajarova y el alce Zelensky

"Zelensky ya no sabe que más hacer para participar de la cumbre", escribió en su cuenta personal. Zelensky no estará en la reunión cumbre. Pero el alce, sí. Un testigo calificado y privilegiado para llevar a Kiev y pedirle que cuente lo que escuchó.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
