El jugador de Boca que fue convocado por la Selección argentina para reemplazar a Marcos Senesi

Así lo comunicó la Selección el reemplazo de Senesi en sus redes sociales

"El futbolista Nicolás Valentini de Boca Juniors se suma a la convocatoria para la fecha amistosa de marzo en reemplazo de Marcos Senesi", publicó la cuenta oficial de la Selección Argentina en X (ex Twitter).

valentini.png

Los otros defensores de la Selección en esta convocatoria

Germán Pezzella (Real Betis)

Nehuén Pérez (Udinese)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Valentín Barco (Brighton)

Cuándo jugará la Selección Argentina en marzo

Argentina jugará el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field ante El Salvador en primer lugar, y luego, el 26, chocará ante Costa Rica en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum.