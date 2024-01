¡Bomba! Lionel Scaloni habló sobre su continuidad y la posibilidad de que Messi juegue el Mundial

Refiriéndose a su comentario tras la victoria en el Maracaná, donde cuestionó su continuidad, explicó: "Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás. Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento", dijo. Y añadió: "Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene".

En cuanto al eventual retiro de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, figuras clave del equipo, Scaloni señaló: "Al final llegó un momento en que de la Selección Agentina se fue Maradona, se fue Ruggeri, se fueron grandes jugadores y Argentina siguió. Dolerá un montón porque son grandes jugadores que han dado tanto, pero tenemos la obligación, porque la selección argentina, más allá de Leo o de Maradona, siempre ha sido una selección potente, y tendremos el reto de seguir siéndolo sin ellos".

"Es hacia donde hay que apuntar, porque en algún momento ellos no van a estar: hacer un equipo igual de competitivo con otros jugadores. Hay que imaginárselo y trazar objetivos para cuando ellos no estén", agregó el director técnico de la Albiceleste.

Scaloni y la posibilidad de que Messi dispute el Mundial 2026

Lionel Scaloni opina que es posible que Messi compita en la Copa Mundial de 2026, lo que marcaría su sexta participación y establecería un récord absoluto para un futbolista. "Hoy te digo que hay jugadores que han jugado con esa edad, y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto, y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo y cuando te das cuenta... Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él", expresó.