El sentido mensaje del famoso relator que estuvo al borde de la muerte

julian bricco.png

“Es el que con sus manos logró reconstruir mi aorta y salvar mi válvula. Es el que salva vidas todos los días en el ICR de Rosario. Es el que le devolvió un padre a sus hijas, un esposo a su señora, un amigo a sus amigos. Es el que me permite hoy volver a sonreír, volver a abrazar, volver a besar, volver a sentir, volver a llorar, volver a mirar, volver a respirar, volver a vivir”, agregó el periodista que alguna vez soñó con ser futbolista. Se probó en varios clubes de la ciudad como Newell’s y Central Córdoba, pero luego tuvo que dejar su intención de ser jugador profesional para trabajar antes de ser relator.

Además de poner el foco de su agradecimiento en la persona que lo operó del corazón, Bricco también detalló todas las personas que lo asistieron en su internación. “Gracias a todos los qué integran el ICR Rosario, médicos, enfermeros (Mario, gracias por ponerme TyC Sports en terapia intensiva) enfermeras; gracias a la doc Guada por simplemente agarrarme la mano (fue una gran medicina); a la doc Lumidla (ese pulgar arriba y la sonrisa cómplice en la primera visita a terapia me dieron años de vida); gracias a los kinesiólogos que lograron que esté caminando dos días después de semejante intervención; gracias a Ana, en la recepción, por decirte siempre que todo va a estar bien”.

Y finalizó su posteo: "Gracias a vos, Natalia Bussola (desde los tiempos del profesorado de Educación Física que no escuchaba tu voz) por tu inigualable voz y risa. No tenés idea lo lindo que fue escucharla de nuevo cuando me sacaban el respirador. Eternamente, gracias".