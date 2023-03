El video inédito del detrás de escena de la recordada frase de Lionel Messi: ¿Qué mirás, bobo?

El video inédito del cruce entre Messi y Weghorst

Después del triunfo del seleccionado argentino y con un clima todavía hostil que reinaba en los festejos, Lionel Messi se fue a los vestuarios abrazado de Rodrigo De Paul. Sin embargo, en la puerta lo esperaba Weghorst para estirarle la mano. El capitán argentino le negó el saludo y todo lo que sucedió después quedó en la historia.

La inédita película de la FIFA ahora vuelve a traer esta escena a la actualidad.

"Es una de las noches más dramáticas hasta ahora en el más dramático de los Mundiales" dice la voz en off mientras las imágenes muestran a Weghorst, que le grita algo a Messi y gesticula. El 10 argentino estaba preparado para hablar con Gastón Edul, el periodista de TyC Sports. Sin embargo, Messi en un momento ve al jugador neerlandés y le clava la mirada. Es el origen de la frase que después pasó a la inmortalidad.

Qué se dijeron Messi y Weghorst tras el duro cruce en el Mundial

Messi y Weghorst 1.jpg Messi y Weghorst en el recordado partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

El primero que salió a hablar fue el capitán argentino, todavía caliente por la actitud del delantero neerlandés, quien había ingresado desde el banco y convertido los dos goles del empate agónico del combinado europeo. "El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol", fue el mensaje de Leo.

Después el propio Weghorst dio su versión: "Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante".