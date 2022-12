Gastón Edul contó el detrás de escena de la icónica frase "¿Qué mirás bobo?" de Messi

Gastón Edul, el periodista que entrevistó al capitán argentino en ese momento, estuvo en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y contó el detrás de escena de aquella frase que quedó en el recuerdo de todos.

"En el momento, no me di cuenta. 10 minutos antes de que termine el partido estamos en la zona del vestuario, que ahí es siempre lo más caliente, ganen o pierdan, euforia o tristeza”, comentó Gastón Edul.

Y amplió: “Es un previo a la zona mixta, es un lugar de privilegio. Los jugadores están como terminó el partido, contentos, calientes o tristes y yo ya veía que venían todos puteándose, pero no solamente Messi, el resto de los jugadores con el resto de los holandeses".

Embed

“Creo que fue el partido más angustiante de la Selección, el clic fue ese partido, después los jugadores se dieron cuenta que podían ser campeones. Hasta ahí, había que ver. Y viene Leo caliente, con Weghorst, el 19 de Holanda, ese es el bobo. Y cuando viene, ya venía diciéndose cosas con él, el tema es que no manejas el aire”, explicó el periodista.

“Yo a Leo le avisé tres veces antes (que estaba en vivo). Cuando él empieza así, yo tenía miedo porque ahí hay gente de FIFA que anota todo lo que dicen los jugadores, y podía haber sanción. Entonces lo puse a Leo, y lo sacamos de ahí para otra cosa”, aseguró.

Y reconoció: "Cuando terminó la nota, yo no me fui con una sensación de euforia, yo digo ‘uy, lo que acaba de pasar’. Me dio miedo por él, pero después se lo tomaron a gracia los familiares, él, el plantel, el país”.

“Fue todo un gran malentendido porque el 19 durante la tanda de penales, boqueaba a los jugadores de la Selección y lo que hace es distraerlo. No le salió y Messi se enoja cuando están yendo al túnel y el 19 lo agarra de la camiseta como pidiéndosela", siguió su relato.

Y cerró: "Ahí se le cruzaron los cables. Cuando le pide la camiseta y Messi lo saca y viene a darme la nota, el holandés se queda así parado, como que se queda con cara de malo y cuando se queda ahí parado, Messi decía ‘andá para allá'”.

Embed

El emotivo video y balance de Messi tras ganar la Copa del Mundo

Lionel Messi se llevó todas las miradas del mundo el domingo al levantar la Copa del Mundo en Qatar con la Argentina tras una tremenda final contra Francia que se definió por penales tras el empate 3 a 3.

La Selección Argentina cortó una racha de 36 años sin gritar campeón del mundo y en las calles del país y del mundo entero se vivió una verdadera locura y festejos. El capitán argentino compartió un emotivo video en Instagram y expresó sus sensaciones tras lograr el tan ansiado trofeo deportivo.

"De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría", comenzó Lionel Messi su mensaje.

Embed

"Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final", siguió.

"También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos", remarcó el capitán argentino.

Y resaltó: "Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil".

"Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos. Muchas gracias de corazón! Vamos Argentina!!!", cerró muy emotivo.