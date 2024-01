Bomba: Juan Marconi renunció a la vicepresidencia de Independiente

Al profundizar en sus razones, Marconi señaló diferencias en la conducción del club: "Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma de conducir. Los respeto, pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy solo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme. Cuando uno propone, propone, lleva ideas, lleva proyectos y ninguno avanza, lo respeto. Pero me corresponde irme. En la última reunión de CD se eligió a un vicepresidente primero que estuvo en las últimas dos gestiones de Hugo Moyano".

Carlos Montaña, al que hace referencia Marconi, ocupaba inicialmente el cargo de vocal titular primero. Sin embargo, debido a la ausencia del vicepresidente primero, la Comisión Directiva lo eligió para ocupar dicho puesto. Es relevante señalar que Montaña fue vicepresidente segundo en las gestiones de Hugo Moyano en 2014 y 2017, y su designación no cuenta con la aprobación de Marconi, quien expresó su desacuerdo.

En abril, cuando Fabián Doman dejó la presidencia después de ser elegido en octubre de 2022, Marconi emitió una declaración diciendo: "Independiente tendrá que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Los enconos personales están por encima del club".