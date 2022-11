canelo-alvarez-y-lionel-messi-1461599.jpg El boxeador Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi por un gesto que lo enfureció (Foto: Exitoina-Telam).

¿Qué dijo Canelo sobre su enojo con Messi?

En las últimas horas, lejos de Twitter, Canelo volvió a referirse al tema. Brindó una entrevista para Imagen TV y dijo que las figuras del deporte como él y Messi deben dar el ejemplo, además de revelar qué hará si se cruza al astro argentino.

"No tengo necesidad de que se disculpe (Messi) o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo", expresó el pugilista tapatío.

Además, declaró: "Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: 'la cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo'. Porque al hijo de su p*** madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su madre". "Hay que ser real y no hipócrita. Yo soy como soy y me vale", agregó. Y en broma tiró: "Punto y sino, le pego una p*** cachetada y ya".

El video de Canelo en el que habla sobre su enojo con Messi

Embed

Mundial Qatar 2022: el gesto de Lionel Messi Canelo Álvarez

Canelo criticó un video que se difundió de la Selección Argentina en donde Lionel Messi se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta de México en el suelo, algo que se interpretó como que el astro la estaba pisoteando.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.