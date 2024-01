Kylian Mbappé analizó su posible salida del PSG ¿y de Europa?

Además, abordó la posibilidad de representar a la Selección francesa en los Juegos Olímpicos de París 2024: "He llegado a un punto de mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos son una ocasión especial. Yo ya quería ir a Tokio porque quiero ganarlo todo y grabar mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que fue importante".

El futbolista también reflexionó sobre el calendario deportivo, comparándolo con el modelo de la NBA: "Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. Hoy, si decidiera decir 'estoy cansado, no voy a jugar el sábado', no saldría bien parado. El espectador que paga su entrada, y que quizá solo te ve una vez durante la temporada, quiere una actuación digna de ese nombre, y es comprensible”.

Mbappé compartió su deseo innato de ganar y de superar límites, atribuyéndolo a la educación y enseñanzas recibidas tanto dentro como fuera del campo. Destacó la importancia de ampliar la visión del deporte, aprendiendo de diferentes entrenadores y adaptándose a diversas formas de trabajo.