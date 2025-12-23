La particular foto con la que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su reconciliación

dario cvitanich

ivana figueiras

¿Qué le cuestionó Darío Cvitanich a Chechu Bonelli tras lo que contó sobre su separación?

Un verdadero escándalo sacudió al mundo del espectáculo y el deporte: Darío Cvitanich, Chechu Bonelli e Ivana Figueras quedaron en el centro de la escena con fuertes declaraciones y publicaciones cruzadas que encendieron la polémica.

En medio de la exposición mediática, Chechu Bonelli se quebró en La casa del streaming y confesó entre lágrimas cuál fue el golpe más duro de su separación del ex futbolista: perder el vínculo con su ex suegra.

“Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí (por el contacto con la madre de su ex), pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia, la amo con toda mi alma”, expresó con angustia la periodista.

Por su parte, Cvitanich, que siempre se caracterizó por mantener un perfil discreto, decidió romper el silencio en diálogo con Cora Debarbieri en A la Tarde (América TV), donde aclaró varios puntos de manera contundente.

"Estoy en comunicación con Darío Cvitanich y me quiere aclarar: ‘nunca tuve malos tratos con nadie, mucho menos con Cecilia’. Y redobla la apuesta, da a entender que si existe algo con respecto a eso que lo muestren", leyó la panelista en vivo.

El ex delantero también se refirió al enojo que le generaron las palabras de Bonelli sobre el contacto con su madre: “Me molesta que diga que no la dejo tener trato con mi mamá, que la invitaron a retirarse. Es la abuela, jamás le prohibiría eso”.

Mientras tanto, Santiago Sposato compartió la postura de Bonelli tras el revuelo mediático, intentando poner un freno a la polémica: "No tengo más nada que comentar, lo que dije fue la verdad y fui sincera y genuina. No tengo más nada para aclarar, no quiero estar más en boca de nadie, me cansa mucho tener que salir a aclarar todo el tiempo de todo por cosas que suben otros".

Cabe recordar que la pareja puso fin a su relación después de 14 años juntos y tres hijas en común. Meses más tarde, Cvitanich oficializó su romance con Ivana Figueiras, quien este fin de semana anunció la ruptura, en medio del escándalo que generaron las declaraciones de Chechu.