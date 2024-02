River vs. Boca: a qué hora se juega el superclásico y cómo verlo en vivo por internet

Iniciará a las nueve de la mañana con el cierre de calles en el Barrio River, permitiendo solo el acceso vehicular a los residentes. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 13 horas.

Para facilitar el ingreso, se han establecido cuatro troncales según la ubicación en el estadio, y se habilitará un carril familiar en avenida Del Libertador y Barilari, destinado a menores de edad y personas con movilidad reducida.

En cuanto al traslado del plantel de Boca Juniors, el micro será escoltado por agentes desde la concentración en un hotel porteño hasta el Monumental. Este mismo esquema de escolta se repetirá al finalizar el partido, asegurando la salida del equipo seguida por móviles policiales.

image.png River vs. Boca, por la 7º fecha de la Copa de la Liga Profesional. (Foto: archivo)

Posibles formaciones para el superclásico

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro y Nicolás Fonseca o Rodrigo Villagra; Esequiel Barco, Ignacio "Nacho" Fernández y Claudio Echeverri o Pablo Solari; Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Lucas Blondel o Jabes Saralegui -el ex Tigre sacaría una pequeña ventaja-, Ezequiel "Equi" Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Cómo ver el superclásico en vivo por internet y que canales lo pasan

El esperado partido entre River y Boca será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. Según tu proveedor, los canales pueden ser los siguientes:

TNT Sports:

Canales 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

ESPN Premium:

Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

Por internet, River vs. Boca, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play, así también como por STAR+. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.