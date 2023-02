El romántico primer festejo de San Valentín de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La Triple T, que hoy lanzó el video de "Cupido", compartió en su cuenta de Instagram un posteo con una imagen de un espectacular ramo de rosas, acompañado de un misterioso sobre y una imagen de un periódico con su último álbum, acompañado de la tradicional flecha de San Valentín, un corazón y un emoji de una carita tierna.

Además, subió un video del ex de Camila Homs manejando, al ritmo de una romántica cumbia, que el luego reposteó en sus redes.

"Te extrañoooo", le escribió el futbolista, con muchos corazones que acompañaron el posteo.

El mal momento de Tini Stoessel en su gira por México y el fuerte reclamo de sus fans

Tini Stoessel es una de las artistas que más contacto tiene con sus fanáticos. Sea a través de sus redes, o a la salida de sus shows o ensayos, el vínculo de la estrella pop argentina es muy estrecho con sus seguidores, por eso una actitud de la cantante en su gira por México llamó la atención.

Sucede que un grupo de fanáticos que la esperaron durante tres días en la puerta del hotel para saludarla le reclamaron su presencia dado que la novia de Rodrigo de Paul jamás tuvo contacto con ellos, pero lo cierto es que la cantante reveló que sufrió complicaciones en su estado de salud.

“Estuvimos los tres días aquí, esperándote”, aseguró una de las jóvenes que se acercó al hotel. sorprendida, se acercó a sus fans les explicó por qué no apareció para saludarlos. “¿De verdad? Perdón. Mirá, no pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome”, señaló la "la triple T"

“Nos dijeron que estabas malita”, sumó una seguidora, y la cantante que la está rompiendo con su última canción con La Joaqui, "Muñecas", le dijo "Después del show de Monterrey, quedé muy mareada. No sé, será por... no sé. Y, bueno, ya me siento súper bien".