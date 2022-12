Una alegría en España para Neymar después del desconsuelo de quedar eliminado de la Copa del Mundo

El horizonte judicial, sin embargo, ya lucía mucho más despejado para ‘Ney’ desde que la Fiscalía -que le pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (10,5 millones de dólares)- diera la sorpresa en el penúltimo día de audiencias, al retirar todos los cargos contra los acusados. Opinión que compartieron también los magistrados, de acuerdo al fallo.

"De la prueba practicada no resultan indicios de que al jugador le fue ofrecido un soborno y/o que este lo exigió para fichar por el Fútbol Club Barcelona. La acusación hace deducciones que no pasan de la mera sospecha. No son indicios de criminalidad", afirma la sentencia.

Además de Neymar y sus padres, fueron igualmente exculpados dos expresidentes del Barça -Sandro Rosell y Josep María Bartomeu- y un exdirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, así como el propio FC Barcelona, el club brasileño y la empresa que gestiona la carrera del delantero en este largo proceso iniciado hace siete años por DIS.

chau neymar afp.jpg Entre lágrimas, Neymar se despidió del Mundial Qatar 2022 (Foto: AFP).

Esta compañía brasileña, dueña del 40 % de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una promesa del Santos, había recurrido a la justicia española en 2015 acusando al Barça, al jugador y su familia -y más tarde también al club paulista- de haberle engañado para ocultarle el monto real del millonario traspaso.

El atacante dijo no haber participado en ninguna negociación, pero que su voluntad siempre estuvo clara: cumplir su sueño y fichar por el Barça, descartando ofertas como la de Real Madrid.

Se supo qué decisión tomó la FIFA tras la imagen de Neymar inhalando una sustancia en pleno partido

Tras los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el partido que Brasil goleó a Corea del Sur por 4 a 1, se vio una llamativa actitud de Neymar.

El delantero se acercó al defensor Casemiro y este le dio una sustancia para aspirar por la nariz mientras lo abrazaba o lo intentaba cubrir con su pecho.

Claro que en el Mundial con más tecnología de los últimos tiempos, y más cámaras que en Gran Hermano, la actitud no pasó desapercibida.

El preparador físico Ze Mario contó a un sitio web de Brasil que se trata de una sustancia que permite ablandar la congestión nasal y mejorar la respiración. Y que ayuda mucho a la recuperación del esfuerzo físico de los jugadores y que la vienen usando desde el Mundial anterior.

Pero la FIFA decidió no mirar para otro lado y apenas terminó el partido, mientras Neymar caminaba por la zona mixta rumbo al vestuario, un hombre se le acercó al jugador para avisarle que debía acompañarlo a hacerse un control de doping.